El ‘agua de mayo’ equilibra por fin la meteorología en A Coruña

Varios viandantes tratas de protegerse de la lluvia, en Os Mallos Carlota Blanco

Si hay algo que rompe por completo los esquemas de los coruñeses a la hora de saber qué atuendo es el más adecuado para salir a la calle es, sin duda, la atípica e inestable meteorología que cada año suele registrar la ciudad en primavera. Después de un largo proceso de quitarse el musgo generado por el diluvio invernal de principios de año –cuando se registraron 42 jornadas consecutivas de lluvia (segunda racha más larga de la serie histórica)–, el agua de mayo registrada hasta el momento parece haber equilibrado la meteorología en la ciudad.

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Si bien el tiempo en la ciudad destaca por su incerteza a la hora de seguir patrones, este 2026 en A Coruña parece haber tardado cinco meses en llegar a una cierta estabilidad. Y es que, si en enero y febrero llovió mucho más de la cuenta, en marzo y abril llovió bastante menos de lo que suele ser habitual. Por lo menos así lo evidencian los datos de la estación del Observatorio del Agra do Orzán de la Aemet. Durante el primer mes del año la urbe herculina registró en 29 de sus 31 días episodios mojados, por las 19 jornadas húmedas que suele llover de media. La gran presencia de precipitaciones también se tradujo en litros totales, con 203 registrados por los 121 de media. En febrero, sucedió algo similar, con 22 días mojados (siete más de lo normal) y una cantidad acumulada de 148 litros por metro cuadrado, lo que propició que se cerrase el segundo invierno climatológico más lluvioso del siglo.

Inicio de estación seco

Si bien tardó en escampar, lo acabó haciendo. Así, si en enero y febrero el Sol no se pasó ni a saludar en A Coruña, durante marzo y abril fue un fijo en las jornadas. Tanto fue así que, en pleno mes de marzo, muchos fueron los herculinos que saltaron la duna para darse el primer chapuzón del año. Entre los dos meses, solo se registraron 16 días húmedos, es decir, la mitad de lo que suele llover en esas fechas (31). En cuanto a la precipitación acumulada, la diferencia aún sorprende más. En marzo se acumularon un total 39,2 litros por metro cuadrado; y en abril, apenas 18, por los 88 que suele haber en cada mes.

A partir del miércoles se instalará un anticiclón que dejará temperaturas de más de 25 grados

En pleno mayo, aunque la balanza parece inclinarse un poco más por un mes húmedo, tanta fue la presencia de precipitaciones en los primeros meses del año que la urbe herculina necesitaría prolongar la tendencia seca de los últimos tres meses hasta julio para compensar los días de lluvia del diluvio invernal. Aunque todo apunta a que este mes será el único en el que las cuentas cuadren. Superado ya el ecuador, se han registrado prácticamente los mismos días secos que mojados. Un dato que suelen amparar los años anteriores, con 14 días mojados de media por los 17 secos. No obstante, la precipitación acumulada parece que será diferente a otros años. Por ahora, la estación del Observatorio de la Aemet registró un total de 63,6 litros en los primeros quince días, por los 66 que suele acumular la totalidad de este quinto mes del año.

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Según la previsión de MeteoGalicia, este mes de mayo podría hoy mismo superar sus propios registros de lluvia. Y es que, durante la jornada de hoy, se espera la llegada de un frente, que dejará los cielos más cubiertos y posibilidad de algún chubasco puntual. Más alentadores son los pronósticos a partir del miércoles, cuando se espera la llegada a la ciudad de un nuevo anticiclón, que dejará cielos despejados y temperaturas que podrían incluso superar la barrera de los 25 grados.