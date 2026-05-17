Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Así es la colección de Zara y Bad Bunny bajo el nombre de Benito Antonio

Por ahora solo está disponible en Puerto Rico, pero llegará al resto del mundo el 21 de mayo

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
17/05/2026 10:25
Sudadera de Bad Bunny y Zara
Sudadera de Bad Bunny y Zara
Instagram BadBunnyTDR
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

Después de que Zara vistiese al cantante Bad Bunny en dos de sus grandes eventos este año, la actuación en el intermedio de la Super Bowl y la prestigiosa Met Gala de Nueva York, estaba claro que artista y firma enseña de Inditex tenían un camino conjunto. Ahora ese camino ya tiene nombre: Benito Antonio.

Bad Bunny, vestido de Zara en la Met Gala

La Met Gala con más sabor coruñés: Marta Ortega con un diseño de Galliano para Zara y Bad Bunny y Stevie Nicks vestidos de Inditex

Más información
Bad Bunny

Bad Bunny viste de Zara en la Super Bowl más reivindicativa

Más información
Benito Antonio, la marca fruto de la colaboración de Bad Bunny y Zara
Benito Antonio, la marca fruto de la colaboración de Bad Bunny y Zara

Puerto Rico, país de origen del cantante, ha sido el lugar en el que se ha anunciado la colaboración. En concreto, se produjo en un evento con el propio artista en el centro comercial Plaza de las Américas de San Juan. Aunque de momento solo está disponible en Puerto Rico, Benito Antonio llegará pronto a todo el mundo, como se puede ver en la propia web de Zara, que anuncia el lanzamiento para le próximo 21 de mayo. "Música, estilo y moda en una colaboración única", promete Inditex.

El instagramer JAnthonyOliveras, en la tienda de Zara en San Juan de Puerto Rico con la colección de Bad Bunny y Zara
El instagramer JAnthonyOliveras, en la tienda de Zara en San Juan de Puerto Rico con la colección de Bad Bunny y Zara
Instagram de JAnthonyOliveras

Por lo poco que se ha podido ver todavía, la apuesta de la colaboración entre Bad Bunny y Zara son prendas coloristas y urbanas, con un toque glamuroso, muy en la línea de lo que ha ido avanzando su unión en las últimos tiempos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Exemplares de obras gañadoras de edicións anteriores do Premio Raíña Lupa

A Deputación da Coruña recibe 742 obras para os seus premios literarios, a cifra máis alta dos últimos anos
Redacción
Naty Abascal

Naty Abascal: la elegancia convertida en inspiración
Natalia Alcayde
Dara, representante de Bulgaria y ganadora de Eurovisión 2026

Israel felicita a su cantante por el segundo puesto de una Eurovisión descafeinada y polémica ganada por Bulgaria
Agencias
Mesa electoral constituida en Andalucía

Elecciones en Andalucía | Constituidas el 100% de las mesas electorales
EFE