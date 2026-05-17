Así es la colección de Zara y Bad Bunny bajo el nombre de Benito Antonio

Sudadera de Bad Bunny y Zara Instagram BadBunnyTDR

Después de que Zara vistiese al cantante Bad Bunny en dos de sus grandes eventos este año, la actuación en el intermedio de la Super Bowl y la prestigiosa Met Gala de Nueva York, estaba claro que artista y firma enseña de Inditex tenían un camino conjunto. Ahora ese camino ya tiene nombre: Benito Antonio.

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Benito Antonio, la marca fruto de la colaboración de Bad Bunny y Zara

Puerto Rico, país de origen del cantante, ha sido el lugar en el que se ha anunciado la colaboración. En concreto, se produjo en un evento con el propio artista en el centro comercial Plaza de las Américas de San Juan. Aunque de momento solo está disponible en Puerto Rico, Benito Antonio llegará pronto a todo el mundo, como se puede ver en la propia web de Zara, que anuncia el lanzamiento para le próximo 21 de mayo. "Música, estilo y moda en una colaboración única", promete Inditex.

El instagramer JAnthonyOliveras, en la tienda de Zara en San Juan de Puerto Rico con la colección de Bad Bunny y Zara Instagram de JAnthonyOliveras

Por lo poco que se ha podido ver todavía, la apuesta de la colaboración entre Bad Bunny y Zara son prendas coloristas y urbanas, con un toque glamuroso, muy en la línea de lo que ha ido avanzando su unión en las últimos tiempos.