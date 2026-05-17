A Coruña oferta más de 200 plazas para el próximo curso en la Escuela Municipal de Música

El Ayuntamiento de A Coruña ya está organizando el curso 2026-2027 de la Escuela Municipal de Música, que empezará en el mes de septiembre. Y para eso se publicarán en la web www.coruna.gal/emm el próximo lunes 18 de mayo las casi 200 plazas disponibles para nuevo alumnado.

“La apuesta del Gobierno local por mejorar la Escuela Municipal de Música es una apuesta por la educación y por la cultura. Miles de coruñeses y coruñesas de todas las edades tuvieron sus primeros contactos musicales en este centro, y es la responsabilidad del Ayuntamiento asegurarse de que tiene los recursos necesarios para seguir formando con todas las garantías y en las mejores condiciones posibles”, apuntó el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.

La oferta formativa incluye especialidades instrumentales y vocales, así como lenguaje musical y Música y Movimiento para los niños de entre 4 y 7 años. La mayor parte de las plazas serán para ellos, aunque la oferta está dirigida para todos, desde los 4 años hasta adultos sin límite de edad.

Desde hace 28 años la Escuela Municipal de Música trabaja para que la música llegue a toda la población y se convierta en una herramienta social que una y fomente las relaciones intergeneracionales, desarrollando el lado artístico tanto individual como colectivo.

La Escuela Municipal de Música de A Coruña oferta 200 plazas para el próximo curso Más información

El calendario correspondiente a la oferta de plazas disponibles en la EMM de cara al próximo curso empezará este lunes 18 de mayo, con la apertura de la preinscripción. En la página web se encontrarán el enlace y los pasos para realizarla. El plazo estará vigente a lo largo de la semana, hasta el viernes 22.

El 1 de junio se publicará el listado de las personas admitidas y será entonces cuando comience el plazo para formalizar matrícula, hasta el 6 de junio.

Las personas interesadas pueden consultar más información en la web www.coruna.gal/emm, presencialmente en las instalaciones de la Escuela (Rúa de la Torre, 67) o por teléfono, en el 981 226 752.