A Coruña invertirá 120.000 euros en el transporte de las actividades educativas municipales y las excursiones de los centros cívicos

El Ayuntamiento de A Coruña invertirá más de 120.000 euros en la contratación del servicio de transporte del alumnado participante en los programas educativos municipales y para las salidas socioculturales por Galicia para mayores de 50 años, organizadas a través de la red de centros cívicos.

El Gobierno municipal promueve a lo largo del año numerosas actividades para todas las edades —muchas de ellas para el alumnado de los centros públicos de la ciudad, explican desde el Ayuntamiento— con transporte gratuito gracias a la contratación de este servicio de autocares que está renovándose con la licitación en marcha, que tiene un plazo de ejecución de un año. Este servicio, indicó el concejal de Educación, Formación e Innovación Digital, Juan Ignacio Borrego, supone una importante ayuda para la educación pública, habida cuenta, recordó, de que el apoyo del Ayuntamiento es "fundamental en los centros de primaria de la ciudad, que carecerían de todo tipo de actividades y servicios sin ese respaldo municipal por la falta de aportaciones de la Xunta, a pesar de tener esta las competencias plenas en educación".

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En cuanto a las salidas por Galicia, el Ayuntamiento organiza una programación de excursiones culturales vinculadas a la red municipal de centros cívicos. Este año, la iniciativa contó con un total de 1.080 plazas gratuitas destinadas a personas mayores de 50 años. Incluyó dos rutas diferentes —Baiona-Pontevedra y Lugo-Portomarín—, que en los meses de abril y mayo permitieron acercar las personas participantes la diferentes espacios de interés cultural y patrimonial de Galicia.

“Dotar de recursos públicos estas iniciativas es fundamental para mantener la calidad de nuestro programa, que les permite a cientos de personas acceder a actividades culturales y conocer mejor Galicia de manera gratuita. El compromiso del Gobierno local es potenciar este tipo de ocio cultural accesible e inclusivo con todas las personas en los medios a su alcance”, apuntó Juan Ignacio Borrego.