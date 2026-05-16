Special Down convierte Marina Coruña en un gran espacio de inclusión Cedida

La segunda edición de Special Down, organizada por la Fundación Amador de Castro, ha llenado durante toda la jornada de este sábado el entorno de Marina Coruña de actividades inclusivas, deporte, creatividad y convivencia en una cita que se consolida ya como uno de los encuentros sociales más especiales del calendario coruñés.

Desde primera hora de la mañana, decenas de participantes, familias, profesionales y personas voluntarias han compartido una intensa programación diseñada para fomentar la participación activa y generar un espacio de encuentro donde compartir experiencias, generar oportunidades y visibilizar el valor de la diversidad en la sociedad.

El evento, celebrado en las proximidades del Castillo de San Antón, surge además como una iniciativa vinculada a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, celebrado el pasado 21 de marzo.

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La jornada empezó a las 10.00 horas con la recepción de participantes y el inicio simultáneo de las diferentes propuestas organizadas en torno a dos grandes itinerarios: Mar en Acción y Puerto Creativo. Durante toda la mañana, el mar y el entorno portuario se convirtieron en escenario de experiencias compartidas marcadas por la ilusión, el compañerismo y la participación.

Las actividades náuticas —vela, kayak y taller de nudos marineros— se desarrollaron bajo la supervisión de profesionales especializados de Marina Coruña, garantizando la accesibilidad y la seguridad de todas las personas participantes. La experiencia contó además con el apoyo de la Fundación María José Jove, cuya trayectoria en vela inclusiva aportó un valor añadido a la organización de las actividades en el mar.

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Paralelamente, las actividades de Puerto Creativo ofrecieron un espacio orientado al bienestar, la creatividad y la relajación, con propuestas como yoga, dinámicas de relajación y talleres de reciclaje y artesanía. Las sesiones permitieron crear un ambiente tranquilo y participativo en el que compartir experiencias y favorecer la expresión personal desde una perspectiva inclusiva y accesible.

A lo largo de toda la mañana, el ambiente vivido en Marina Coruña estuvo marcado por la convivencia entre participantes, familias y visitantes, reforzando el objetivo principal de Special Down: crear oportunidades de encuentro en las que la diversidad se viva con naturalidad y en comunidad.

Tras la pausa del mediodía, la programación continuaba con nuevas actividades desde las 16.00 horas hasta las 19.30 horas. Las personas inscritas podrán volver a escoger entre propuestas vinculadas al deporte náutico y a la creatividad artística.

En el itinerario Mar en Acción, las actividades de vela y kayak vuelven a protagonizar la tarde, mientras que Puerto Creativo ofrece un taller de pintura y expresión plástica con el entorno marítimo como inspiración. Además, la programación incorpora actividades complementarias de baile y juegos de mesa, pensadas para seguir fomentando la interacción grupal y el disfrute compartido.

Está previsto que la jornada termine con un cierre festivo abierto a toda la ciudadanía: una sesión musical de tardeo con Dj Rebe en la explanada contigua al evento. La propuesta, de acceso libre, busca ampliar el carácter comunitario e inclusivo de Special Down, invitando a participantes, familias y público general a compartir un espacio distendido de celebración y convivencia.

Con esta segunda edición, la Fundación Amador de Castro consolida una iniciativa que apuesta por una inclusión real y visible, promoviendo actividades accesibles y espacios de participación social. Más allá del componente lúdico, Special Down se presenta como una herramienta para fortalecer vínculos, generar oportunidades y seguir construyendo una sociedad más abierta, diversa y participativa.