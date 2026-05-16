Podemos, IU y Sumar estudian una lista conjunta para las municipales

Acto electoral de Podemos (Por Coruña) en las municipales de 2023 Patricia G. Fraga

A falta de un año para que se celebren las elecciones, los partidos ya mueven ficha, reavivando sus contactos vecinales, y, en el caso del BNG, intentando proyectar más a su nueva candidata, Avia Veira. En los últimos comicios, el PP fue el partido más votado seguido del PSOE, pero es el espacio a la izquierda de este el que ha experimentado más cambios: tras casi desaparecer del hemiciclo, el BNG ha ido creciendo elección tras elección, mientras que los partidos alternativos (Marea, Podemos, Ciudadanos) se han disuelto. Ahora hay señales de que Sumar, Podemos e IU están trabajando para presentar una candidatura conjunta dentro de un año.

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La pista la ofrece un comunicado de prensa que firman las tres formaciones, lo que es un hecho inédito. En él critican la “gravísima situación económica” del Ayuntamiento ras conocerse el informe del interventor municipal que alerta de un “buraco” de 12 millones de euros y de un remanente negativo en Tesorería de 9,6 millones. El portavoz de Podemos, Aitor Neira, dice que “o que algúns intentan presentar como unha cuestión técnica é, en realidade, o resultado directo dunha xestión irresponsable”.

La labor de oposición de estos partidos ha estado muy atenuada desde que Marea y Podemos perdieron sus concejales, en las últimas elecciones, mientras que Sumar nunca ha tenido presencia municipal. Pero, más allá de una crítica aislada, en el comunicado anuncian que “creen que en 2027 habrá unha alternativa á dereita e ao desgoberno de Inés Rey”. Cuestionado al respecto, Neira reconoció que llevan un mes en conversaciones para tratar de acercar posturas y poder presentar una candidatura conjunta, que podría ser el mismo Neira.

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A pesar de las tensiones evidentes a nivel nacional entre Sumar y Podemos, “para dentro da ponte da Pasaxe”, Neira tiene vía libre para intentar un acercamiento. “Temos case todos obxectivo común, e o contacto e as relacións persoais e políticas son moi boas”, aseguró. Sin embargo, a un año de las elecciones, todavía es muy pronto para hablar de listas.

El gran ausente en esta alianza del espacio a la izquierda del PSOE es la Marea Atlántica, que hace unas semanas cerró su local social. Sin fondos ni militancia activa, está en un proceso de reversión a sus orígenes, cuando no eran un partido, sino una plataforma ciudadana. “Falamos coa Marea Atlántica para involucralos. A Marea foi unha parte fundamental da cidade, cando A Coruña era unha das cidades do cambio”, apunta Neira.

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Datos de 2023

Conviene recordar que, en las elecciones de 2023, Podemos y Sumar concurrieron por separado y se quedaron a las puertas de conseguir un concejal. En el caso de Marea, que obtuvo 5.627, le faltaron solo 62, mientras que Podemos-IU-Verdes reunió 4.804 papeletas. Si se unieran en una sola candidatura, fácilmente podrían obtener uno e incluso dos concejales.

Esto tendría un efecto mucho más importante de lo que parece a simple vista: por la aritmética electoral. Estos dos concejales los perdería el PSOE y el PP. Esto abocaría a la reedición de la situación actual, con los socialistas gobernando en minoría con apoyo nacionalista.