Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Podemos, IU y Sumar estudian una lista conjunta para las municipales

Desde hace un mes, las tres fomarciones están dialogando mientras que Marea parece descartarse de forma definitiva

Abel Peña
Abel Peña
16/05/2026 04:20
25 mayo 2023A Coruña.- Giró la antepenúltima jornada de campaña electoral entorno a la cultura y la forma en que cada una de las propuestas que corren hacia la alcaldía la conciben en su programa. No solamente se trató de promesas, sino en este caso de un tema más de enfoque y estructural, con miradas tanto al pasado como al futuro.Decir cultura es tocarle la fibra sensible a José Manuel Sande, candidato de Por Coruña, la lista que engloba a Podemos, Esquerda Unida y Alianza Verde. El que fuera precisamente concejal de ese área durante el mandato de la Marea, cuatro años a los que referenció constantemente como %u201Ca anterior etapa%u201D, eligió como marco para la sesión de tarde la explanada del Palacio de la Ópera
Acto electoral de Podemos (Por Coruña) en las municipales de 2023
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

A falta de un año para que se celebren las elecciones, los partidos ya mueven ficha, reavivando sus contactos vecinales, y, en el caso del BNG, intentando proyectar más a su nueva candidata, Avia Veira. En los últimos comicios, el PP fue el partido más votado seguido del PSOE, pero es el espacio a la izquierda de este el que ha experimentado más cambios: tras casi desaparecer del hemiciclo, el BNG ha ido creciendo elección tras elección, mientras que los partidos alternativos (Marea, Podemos, Ciudadanos) se han disuelto. Ahora hay señales de que Sumar, Podemos e IU están trabajando para presentar una candidatura conjunta dentro de un año. 

Pleno20.jpg

El Ayuntamiento de A Coruña excedió el gasto permitido en 12 millones de euros el año pasado

Más información

La pista la ofrece un comunicado de prensa que firman las tres formaciones, lo que es un hecho inédito. En él critican la “gravísima situación económica” del Ayuntamiento ras conocerse el informe del interventor municipal que alerta de un “buraco” de 12 millones de euros y de un remanente negativo en Tesorería de 9,6 millones. El portavoz de Podemos, Aitor Neira, dice que “o que algúns intentan presentar como unha cuestión técnica é, en realidade, o resultado directo dunha xestión irresponsable”.

La labor de oposición de estos partidos ha estado muy atenuada desde que Marea y Podemos perdieron sus concejales, en las últimas elecciones, mientras que Sumar nunca ha tenido presencia municipal. Pero, más allá de una crítica aislada, en el comunicado anuncian que “creen que en 2027 habrá unha alternativa á dereita e ao desgoberno de Inés Rey”. Cuestionado al respecto, Neira reconoció que llevan un mes en conversaciones para tratar de acercar posturas y poder presentar una candidatura conjunta, que podría ser el mismo Neira.

10.431 votos reunieron entre Podemos y la Marea Atlántica en las últimas elecciones, lo que les habría permitido conseguir un concejal

A pesar de las tensiones evidentes a nivel nacional entre Sumar y Podemos, “para dentro da ponte da Pasaxe”, Neira tiene vía libre para intentar un acercamiento. “Temos case todos obxectivo común, e o contacto e as relacións persoais e políticas son moi boas”, aseguró. Sin embargo, a un año de las elecciones, todavía es muy pronto para hablar de listas.

El gran ausente en esta alianza del espacio a la izquierda del PSOE es la Marea Atlántica, que hace unas semanas cerró su local social. Sin fondos ni militancia activa, está en un proceso de reversión a sus orígenes, cuando no eran un partido, sino una plataforma ciudadana. “Falamos coa Marea Atlántica para involucralos. A Marea foi unha parte fundamental da cidade, cando A Coruña era unha das cidades do cambio”, apunta Neira.

Inés Rey, del PSOE; Miguel Lorenzo, del PP, y Avia Veira, del BNG

Los principales partidos ya tienen cerrados sus candidatos a la Alcaldía

Más información

Datos de 2023

Conviene recordar que, en las elecciones de 2023, Podemos y Sumar concurrieron por separado y se quedaron a las puertas de conseguir un concejal. En el caso de Marea, que obtuvo 5.627, le faltaron solo 62, mientras que Podemos-IU-Verdes reunió 4.804 papeletas. Si se unieran en una sola candidatura, fácilmente podrían obtener uno e incluso dos concejales.

Esto tendría un efecto mucho más importante de lo que parece a simple vista: por la aritmética electoral. Estos dos concejales los perdería el PSOE y el PP. Esto abocaría a la reedición de la situación actual, con los socialistas gobernando en minoría con apoyo nacionalista. 

Una unión para captar el voto de los descontentos

 Diego Mo, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Santiago, recuerda que Podemos e IU ya fueron juntos en las pasadas municipales, a los que se añade ahora Sumar. “Con esa nota de prensa van claramente a por los descontentos del actual gobierno, concretamente aquellos que no ven en la derecha una alternativa y que son susceptibles de reorientar su voto a alternativas a la izquierda del PSOE”, señala el experto, que recuerda que Podemos no ha perdido territorio con respecto a 2023: “Va a depender de la fórmula que utilicen para juntarse antes de las elecciones. La fórmula inteligente sería ir de manera conjunta, aunque es cierto que 2+2 no es siempre cuatro”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Vista de Camiño do Pinar

Los vecinos de Camiño do Pinar podrán solicitar ayudas para reformar sus viviendas unifamiliares
Abel Peña
APARCAMIENTO

Peruleiro será un corredor verde una vez se urbanice San Pedro de Visma
Abel Peña
Un autobús urbano, en La Marina

Los tironeros
Luís Pousa
El ideal gallego

El fotógrafo coruñés Luis Gabú muestra las calles de La Habana a través de una mirada silenciosa y solitaria
Dani Sánchez