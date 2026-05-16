Peruleiro será un corredor verde una vez se urbanice San Pedro de Visma

Vista de la avenida de Peruleiro, con aceras estrechas flanqueadas de coches estacionados, ayer Dani Patiño

La avenida de Peruleiro parece escondida entre la ronda de Outeiro y la de Nelle. No puede compararse en capacidad con la avenida de Arteixo ni con la de Finisterre, ni con otras transversales. Sin embargo, es una vía importante para la zona, que lleva décadas de abandono. Sin embargo, la alcaldesa, Inés Rey, recordó que su futuro, tal y como figura en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) es convertirse en un “corredor verde”. Con aceras más anchas, plataforma única, árboles y, por supuesto, sin estacionamiento. El resultado sería muy parecido al que se ha logrado con la calle San Andrés.

Los desarrollos como Xuxán han sido claves para generar nuevas bolsas de estacionamiento

La regidora hizo estas declaraciones durante su intervención en el programa de radio ‘Cita en María Pita’, tras escuchar las quejas de una vecina que lamentaba el deterioro de la zona. No solo de la avenida de Peruleiro, sino también de calles aledañas como Fanny Garrido o Salvador Allende. La buena señora se quejaba de que los vecinos estaban “enfadados” por el abandono al que les sometía la Concejalía de Infraestructuras. “No cogemos por la acera y encima está muy sucia. Claro, coches a un lado y al otro. La gente mayor tenemos que bajarnos de la acera y a veces no sabemos por dónde. Está todo lleno de coches”.

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Pero Rey explicó que no es posible acometer reformas serias de momento. “Hemos actuado en Fanny Garrido y Manuel Deschamps. En Peruleiro hay tres puntos conflictivos, pero estamos esperando a que venga Naturgy para abrir unas zanjas y luego arreglaremos esos puntos”. Entre ellos, una barandilla con un desnivel que resulta un obstáculo para transeúntes con problemas de movilidad.

Calle Salvador Allende, con la barandilla que es un punto conflictivo CEDIDAS

En cuanto a las aceras, la regidora reconoció que en algunos tramos las aceras son muy estrechas pero, de hacer alguna reforma, la normativa actual les obligaría a ampliarla, dado que no pueden construir unas que la incumplan. “Si actuamos, hay que quitar aparcamiento. Y si lo quitamos, los vecinos protestan porque las plazas hacen falta y Peruleiro tiene la complejidad de que hay mucho negocio, mucho reparto y mucha circulación”.

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Para Rey realizar una actuación integral es imposible, por eso están actuando en otras vías cercanas, como la propia Fanny Garrido. “A final de mes empezamos a reurbanizar Arquitecto Rey Pedreira”, anunció, refiriéndose a la calle paralela a a la avenida de Peruleiro, donde también se va a mejorar la acera frente a la farmacia, en el paso de peatones José Careaga.

“Sé que llevo la fama de quitar los aparcamientos, pero lo hacemos con sentidiño”, bromeó la regidora. Sin embargo, recordó que se está construyendo al otro lado de la ronda de Outeiro un nuevo barrio prácticamente de la nada, San Pedro de Visma, que supone una gran bolsa de aparcamiento, tanto en superficie como en subterráneo que podrán aprovechar los vecinos de esa zona del Agra do Orzán. Serán 2.476 las plazas libres que se construirán allí, sin contar el aparcamiento público ni los garajes comunitarios. Y entonces se podrá actuar de forma más integral.

Calle Fanny Garrido, en su parte no remodelada, dado que la parte alta se reurbanizó hace poco CEDIDAS

Matogrande

No es la primera vez que sucede porque ocurrió algo parecido con Matogrande, un barrio tradicionalmente muy congestionado. Aunque a diferencia del Agra do Orzán, son muchos los edificios que cuentan con garaje comunitario. Las plazas en superficie no son suficientes para acoger a todos los que vienen a este barrio periférico a trabajar o a disfrutar de su oferta hotelera y que se negaban a pagar el parking subterráneo del supermercado, que estaba infrautilizado.

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La Policía Local pasaba de vez en cuando para sancionar, y se instaló un aparcamiento en superficie de 30 plazas más arriba del Colegio Liceo La Paz, pero la situación no mejoró sensiblemente hasta que se remató la urbanización de Xuxán (antiguo Parque Ofimático) en julio de 2024. Aquello sumó 1.850 plazas libres y como los edificios de nuevo cuño cuentan todos con garajes comunitarios, los vecinos de Matogrande pudieron aprovechar las más limítrofes con su barrio, sobre todo una vez se construyó un puente que salva las vías de tren que separan Matogrande y Xuxán.

CIFRAS 2.476 plazas libres tendrá el nuevo barrio de San Pedro de Visma, que podrán ser utilizadas por los vecinos de la avenida de Peruleiro 320 metros mide la avenida de Peruleiro, una de las más importantes arterias del Agra do Orzán, con tráfico intenso entre la ronda de Nelle y la de Outeiro

Otro ejemplo más reciente es la urbanización, más pequeña, de Fuente de San Amaro. Este terreno situado frente a Adormideras forma parte de un ámbito urbanístico privado, pero los propietarios tienen la obligación de pagar las aceras, zonas verdes y calzadas en torno a los edificios que van a construir, lo que ha permitido obtener 81 plazas nuevas en una zona en la que tampoco abundan, aunque eso pueda decirse prácticamente de cualquier punto de la ciudad

Las obras en San Pedro de Visma avanzan según lo previsto pero aún habrá que esperar un año para que se construyan las calles por las que poder transitar. Mientras tanto, la alcaldesa ha prometido que se llevará a cabo una campaña de limpieza para sanear algunas de las calles que rodean Peruleiro, como Salvador Allende, que la vecina calificó de “cloaca”. 