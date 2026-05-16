Os Mallos honra o escultor José Castiñeiras baixo o orballo
Ducias de persoas reuníronse na glorieta da rolda de Nelle co homenaxeado
Hoxe, a rotonda da ronda de Nelle situada fronte á avenida dos Mallos viviu a homenaxe a José Castiñeiras, uns dos escultores con máis obras adornando as rúas herculinas, incluída a propia estatua de María Pita.
A pesares do orballo, a Corporación municipal, coa alcaldesa á fronte, non faltou á cita, así como moitos veciños (como o propio Castiñeiras). Despois dos discursos de rigor, unha agrupación musical interpretou o himno galego mentres se descubría o monolito de granito.
Nel podíase ler nunha placa de bronce. "A cidade da Coruña e a Asociación Veciñal Mallos Plataforma ao escultor José Castiñeiras. Honramos a súa pegada histórica na cidade. A súa obra e memoria".