El Ideal Gallego Fundado en 1917

castiñeiras
A Coruña

Os Mallos honra o escultor José Castiñeiras baixo o orballo

Ducias de persoas reuníronse na glorieta da rolda de Nelle co homenaxeado

Abel Peña
16/05/2026 13:02

Hoxe, a rotonda da ronda de Nelle situada fronte á avenida dos Mallos viviu a homenaxe a José Castiñeiras, uns dos escultores con máis obras adornando as rúas herculinas, incluída a propia estatua de María Pita. 

A pesares do orballo, a Corporación municipal, coa alcaldesa á fronte, non faltou á cita, así como moitos veciños (como o propio Castiñeiras). Despois dos discursos de rigor, unha agrupación musical interpretou o himno galego mentres se descubría o monolito de granito.

Nel podíase ler nunha placa de bronce. "A cidade da Coruña e a Asociación Veciñal Mallos Plataforma ao escultor José Castiñeiras. Honramos a súa pegada histórica na cidade. A súa obra e memoria". 

El escultor José Castiñeiras posa junto a la maqueta de Los Surfistas, este miércoles, en su taller

José Castiñeiras: "María Pita debería estar mirando hacia donde desembarcaron los ingleses"

