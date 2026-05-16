Los vecinos de Camiño do Pinar podrán solicitar ayudas para reformar sus viviendas unifamiliares

Vista de Camiño do Pinar Dani Patiño

Es una de las calles que desembocan en la avenida de Peruleiro pero Camiño do Pinar no parece pertenecer a un entramado urbano. Sus casas son viviendas unifamiliares y la calle no cuenta con aceras, como si se tratara de un pueblo, una especie de núcleo rural fosilizado a medida que A Coruña avanzaba hacia la periferia. Pero no por mucho tiempo: esta semana el pleno del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que permitirá urbanizar el ámbito alrededor del Observatorio de Aemet incluye convertir Camiño do Pinar en un Área de Rehabilitación Integral (ARI).

Esto significa que los dueños de las casas de esa calle podrán acogerse a las ayudas del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) a través del Ayuntamiento para poder rehabilitar sus viviendas e incluso urbanizar el entorno. A Coruña ya tiene varias ARI, como las Casas de Franco, el Grupo de Viviendas María Pita, en Labañou y, por supuesto, la Ciudad Vieja y la Pescadería. También el Barrio de las Flores. Es decir, que Camiño do Pinar se convertirá en la ARI número 12 de A Coruña.

El informe que acompaña el cambio del PGOM desgrana algunas de las características de esta calle y señala que algunas de las viviendas se encuentran en un estado de conservación aceptable, mientras que otras están muy deterioradas. Muchas son de una sola planta. Aunque esto no lo dice, Camiño do Pinar, como tantos otros rincones de A Coruña, ha sufrido también el problema de la okupación.

Además, está situada entre las calles Almirante Mourelle y avenida de Peruleiro, y la diferencia de cota es de 15 metros por un trazado sinuoso. De todo lo anterior se concluye que el barrio no cumple con los requisitos mínimos de accesibilidad que se exigen a día de hoy. En este lugar se construirá una pequeña plaza que ofrezca un espacio comunitario a los vecinos.

Almirante Mourelle

Justo en Almirante Mourelle se encuentra un tramo del ‘Viaje de Visma’, parte del acueducto que traía agua a la ciudad desde las fuentes cercanas, y que también puede verse en el Paseo de los Puentes. Ahora mismo forma parte del muro que delimita uno de los lados de Almirante Mourelle.

Sin embargo, el informe del PGOM indica que se trata de un elemento singular que debe ponerse en valor. Sin duda, las rehabilitaciones que se hagan en esa vía contribuirán a embellecer una zona hasta ahora muy abandonada y que necesita muchas mejoras.