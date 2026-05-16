Jaime Araújo | “Llevo en el Náutico desde 1992 y no me he vuelto a bajar del barco”

Jaime Araujo Cedida

Más vida deportiva, una sociedad más familiar y una gestión más profesionalizada son los tres pilares fundamentales en los que se apoya Jaime Araújo (A Coruña, 1987), que se presenta a las elecciones del Real Club Náutico contra la candidatura que encabeza el actual presidente, Fernando Cobián. El próximo tres de junio votarán los socios para elegir quién dirigirá la sociedad en un momento importante, ya que en 2027 se celebrará el centenario.

Acompañan a Jaime Araújo en esta candidatura: Fernando Mitchell Esclusa (Vicepresidencia), Juan Antonio (Toño) Armenteros Cuetos (Secretario), Gonzalo Echeverría Laredo (Vicesecretario), Antonio Fernández-Montells Rodríguez (Tesorero), Santiago Sierra Martí (Contador), Patricio Aguilar Cavanillas (Servicios e Infraestructuras), Domingo Ortega Pérez-Cepeda (Tecnología e Innovación), Carlota Cillero Liñares (Actividades Sociales), Juana Ferreiro López-Riobóo (Actividad Familiar), María Dolores (Lola) López-Menéndez Sánchez (Relaciones Públicas), Ramón (Moncho) Cobián Tovar (Comodoro), José Martínez de Ubago Álvarez de Sotomayor (Vocal de Vela) y Guillermo (Panchi) Blanco García (Actividades Deportivas).

“Reconozco el esfuerzo de Fernando Cobián en poner las cosas al día y afrontar una gestión económica complicada” Jaime Araújo

¿Por qué decidió presentarse a las elecciones?

Yo vengo de la junta anterior. En un momento me preguntaron si quería entrar y lo hice por echar un cable. Estuve un año como vocal de vela y otro año como comodoro. La parte que más me interesaba a mí era la deportiva pero, si hay una cosa que he aprendido tras estar en la junta, es que este trabajo es muy difícil y que hay que tener un respeto total a quien lo hace.

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¿Por qué abandona la junta directiva de Cobián?

Son distintas maneras de ver las cosas. Nunca había mostrado interés por esta parte del club, la verdad, lo que a mí me interesaba era la parte deportiva. Reconozco el esfuerzo de Fernando Cobián en poner las cosas al día y afrontar una gestión económica complicada, pero después de dos años, veo las cosas de forma diferente y hay otros caminos que yo tomaría.

¿En qué sentido?

Hay una necesidad de sumar gente joven al club y creo que no se está consiguiendo.

¿Cuánto tiempo lleva vinculado al Náutico?

Toda la vida. Soy socio y mis padres eran socios también. Llevo en el Náutico desde pequeño, desde 1992, que di mis primeros cursillos de vela. Y no me he vuelto a bajar del barco.

“En 2027 viene el centenario y es el momento de potenciar la imagen del club, de crecer y de aumentar las vías de ingreso” Jaime Araújo

¿Quiénes le acompañan en esta candidatura?

Es una junta muy transversal y que tiene muchas opciones de dinamizar el club. Nos apoyamos en tres pilares. El primero es la gestión profesional; todos tenemos nuestros trabajos, así que los directivos tienen que marcar el rumbo y que personal, contratado o del club, haga ese trabajo. En sitios como Baiona o Bilbao ya han afrontado este proceso y hay diferencia con los clubs que aún no lo han hecho. El segundo pilar es la familia. La gente de mi generación ha dejado de formar parte del club y queremos actividades transversales, que puedan ir el abuelo y el nieto, que haya una convivencia, que a una persona de 40 años con dos hijos le guste ser socio. A día de hoy, ser armador y tener un barco es cada vez más difícil así que creemos que hay que facilitar el acceso al mar. Y el tercer pilar es la actividad deportiva, que queremos recuperar y potenciar. Viene el centenario y es el momento de potenciar la imagen del club y aumentar las vías de ingreso.

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¿Cuántos socios forman parte ahora del Náutico?

El número de socios con capacidad de voto, ahora mismo, es de 1.200, aunque hay más masa social con las familias y demás.

¿A qué se dedica profesionalmente?

Soy dentista. Tenemos una clínica en Coruña. Mi hermana Cristina y yo somos la cuarta generación. En realidad, la cosa empieza con mi abuelo, porque mi bisabuelo lo mismo atendía un parto como quitaba una muela, porque eran otros tiempos.