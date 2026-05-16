Herido un menor que circulaba en patinete por la rotonda de A Grela

Una persona utiliza un patinete eléctrico

La Policía Local registró a las 12.15 horas un accidente de tráfico en la glorieta de Eduardo Diz, que regula la entrada al polígono de A Grela desde la avenida de San Cristóbal. La víctima resultó ser un joven de 17 años que circulaba por el carril bici a bordo de un patinete eléctrico.

El 092 asegura que las heridas que recibió fueron leves pero, aun así, fue trasladado al Hospital por una ambulancia del 061.

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Por otro lado, los Bomberos sofocaron un fuego en un coche estacionado en Casanova de Eirís a las diez y media de la mañana. El vehículo quedó muy dañado por las llamas, y fue necesario cortar el carril hasta la 10.55 horas.