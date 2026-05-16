Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Herido un menor que circulaba en patinete por la rotonda de A Grela

El joven se encontraba en el carril bici cuando fue arrollado por un turismo

Abel Peña
Abel Peña
16/05/2026 13:59
Una persona utiliza un patinete eléctrica
Una persona utiliza un patinete eléctrico
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

La Policía Local registró a las 12.15 horas un accidente de tráfico en la glorieta de Eduardo Diz, que regula la entrada al polígono de A Grela desde la avenida de San Cristóbal. La víctima resultó ser un joven de 17 años que circulaba por el carril bici a bordo de un patinete eléctrico.

El 092 asegura que las heridas que recibió fueron leves pero, aun así, fue trasladado al Hospital por una ambulancia del 061.

Una persona utiliza un patinete eléctrica

Cómo registrar un patinete eléctrico en España: todo lo que necesitas saber

Más información

Por otro lado, los Bomberos sofocaron un fuego en un coche estacionado en Casanova de Eirís a las diez y media de la mañana. El vehículo quedó muy dañado por las llamas, y fue necesario cortar el carril hasta la 10.55 horas. 

Los Bomberos han apagado cuatro incendios en coches en lo que va de mes

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

El ideal gallego

Hallan el cadáver de un hombre que estaba podando un árbol en Paradela
EP
La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil

El BNG denuncia que Rueda "intenta tapar con kilos de propaganda" su "incompetencia" para resolver problemas
EP
El ideal gallego

Interior adeuda 3,4 millones de euros a Galicia por la asistencia sanitaria a presos en sus cárceles
EP
La mezquita Suhada Al Aqsa de la ciudad de Gaza (norte) celebró en la mañana de este sábado el funeral de uno de sus últimos altos cargos de largo recorrido en la Franja, Izz al Din Al Haddad

Israel y Hamás confirman la muerte del líder militar del grupo islamista en Gaza
EFE