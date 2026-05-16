Obras en San Agustín, hace 25 años Pedro Puig

Los comerciantes del mercado de San Agustín llevaban mucho tiempo esperando las obras de reforma en la instalación, que comenzaron hace 25 años. Medio siglo atrás, a estas alturas de 1976, un grupo de vecinos protestaba contra el proyecto de relleno de la Dársena, mientras la costa seguía sufriendo los efectos del desastre del ‘Urquiola’. Hace 75 años, el 16 de mayo de 1951, el diario informaba de los actos en honor a San Isidro Labrador, patrón de los agricultores.

16 de mayo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Comienzan las esperadas obras de mejora del mercado de San Agustín

La reforma de la plaza de San Agustín comenzó ayer, 15 de mayo de 2001, después de que algunos de los comerciantes afectados por los trabajos se trasladaran a los puestos exteriores. Según la concejala de Mercados del Ayuntamiento de A Coruña, Pilar Valiño, ahora, tras el inicio de las esperadas obras, se ultimarán los proyectos de reforma para las plazas pendientes de mejora.

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Por otra parte, el artista y autor del Millennium, Gerardo Porto, da a conocer sus diferentes facetas creativas en una exposición que se inauguró en el día de ayer en la Estación Marítima. La muestra, que reúne un total de ochenta piezas, está formada por obras realizadas en materiales muy diversos, como el cristal o el lienzo.

16 de mayo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Un grupo de vecinos publica un escrito en contra del relleno de la Dársena

Un grupo de coruñeses hizo público un escrito en el que manifiesta haberse enterado “por la prensa de que existe un extraño proyecto de rellenar la Dársena y convertir esa zona en jardín, y quizás más tarde en un vulgar aparcamiento”. “Este proyecto carece en este momento de todo sentido, como no sea el de deslucir uno de los pocos y bellos rincones que restan en nuestra ciudad”, se quejan los vecinos.

Mientras tanto, la ría del Pasaje también ha sido arrasada por la marea negra provocada por el “Urquiola”, que ha entrado sin respetar nada en tan importante zona marisquera. Las defensas establecidas a la entrada de la ría aparecieron destrozadas en el puente de El Burgo y la Cofradía de Pescadores está tratando de evitar males mayores.

16 de mayo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Ofrenda de flores y frutos a San Isidro en la iglesia de San Pedro de Mezonzo

Las entidades agrícolas y ganaderas de La Coruña celebraron con la solemnidad y animación de años anteriores la fiesta de su celestial Patrono, San Isidro Labrador. En la iglesia de San Pedro de Mezonzo fue hecha la tradicional ofrenda de flores y frutos al Santo.

En clave internacional, se sabe que el Ministerio británico de Asuntos Exteriores está ultimando una enérgica nota de protesta que entregará a Persia, en la que se piden negociaciones inmediatas sobre la disputa relacionada con el petróleo, a fin de evitar el peligro de una conflagración mundial. Parece ser que Gran Bretaña insiste en rechazar nuevamente y en forma categórica la denuncia unilateral de las concesiones hechas a Persia a la “Anglo Iranian Oil Company”.

16 de mayo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Salida desde los Cantones para visitar la fábrica de electricidad de La Capela

Saldrán del Cantón Grande el lunes próximo, día 17 de mayo de 1926, a las ocho de la mañana, los alumnos de quinto año del bachillerato, acompañados de sus distinguidos catedráticos señores don Gonzalo Brañas, D. Fermín Bescansa y D. David F. Diéguez a visitar la fábrica de electricidad de La Capela. Hoy, domingo, a las once de la mañana, se celebrará en el despacho rectoral de la Parroquia de Santa Lucía la acostumbrada reunión semanal del Círculo de Estudios de la Juventud Católica.

Por otra parte, publica la “Gaceta” una relación de escuelas creadas definitivamente. Figuran entre ellas las siguientes en la provincia de la Coruña: Aplazadoiro (Lage), mixta a cargo de maestra; Froján (Puenteceso), mixta a cargo de maestro; Carballido (Puenteceso), id.