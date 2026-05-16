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A Coruña

Estela Oliva y Ana Quiroga | “Es genial poder reutilizar el patrimonio industrial para crear”

El ciclo ‘(In)Visual’ recibe hoy a estas dos creadoras asentadas en Londres, que presentan un espectáculo musical y visual que parte del Azabache

Óscar Ulla
Óscar Ulla
16/05/2026 04:20
Un momento del espectáculo ‘Azabache AV’
Un momento del espectáculo ‘Azabache AV’
Clara Bellés
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Coruña Estudio Inmersivo (CEI), el plató virtual de la Ciudad de las TIC, vuelve a ser escenario para la creación sonora y visual de la mano del ciclo ‘(In)Visual’. En esta ocasión las protagonistas serán Estela Oliva y Ana Quiroga, dos creadoras asentadas en Londres que presentarán en A Coruña su espectáculo ‘Azabache AV’

Con la base musical del último disco de Quiroga, también bajo el título de ‘Azabache’, exploran el significado de esta piedra “y las raíces paganas de mi tierra, Asturias, y toda la influencia femenina de las abuelas, cómo va pasando esa información”, explica la artista musical. 

“Lo vemos un poco como ‘New Cinema’, una propuesta nueva de presentar artes visuales escénicas a través de pantalla y en tiempo real, con banda sonora en vivo”, asegura, por su parte, Oliva. No es una película, “pero tiene escenas con personajes, con objetos del mundo real y otros creados en 3D”, como modelos de sus propios cuerpos, explican ambas artistas. “Partiendo de la simbología del azabache, desde ahí he imaginado unos mundos relacionados con la magia, con la memoria y también con la identidad”, apunta Oliva, todo ello abarcando elementos mágicos de su Granada natal con los del Mieres de Quiroga.

El arte inmersivo llega a la Ciudad de las TIC gracias a (IN)VISUAL

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La base musical, “abstracta, de música electrónica, tiene elementos muy ritualísticos”, indica la creadora asturiana. Todo para ofrecer al público una propuesta inmersiva y “más observacional” que “de baile”.

Plató virtual

Esta propuesta nació para el 30 aniversario de Sónar y ya la han presentado en diversos espacios del país. Aunque la cita en A Coruña este sábado será especial. “Va a ser la propuesta más grande, sobre todo a nivel visual, por el espacio que tenéis ahí en A Coruña, que es maravilloso”. 

“Me parece fascinante esto que estáis haciendo en Galicia”, asegura Estela Oliva sobre el nuevo ciclo ‘(In)Visual’. “Como artista y cineasta, trabajo en cine, en producción virtual y he trabajado en platós como en el que vamos a tocar, pero para clientes, entonces me parece una propuesta buenísima que se puedan usar este tipo de espacios para el arte y para que la gente del público pueda venir y sentir lo que se siente cuando estás dentro”.

“Aunque no hemos estado ahí todavía, lo de la Fábrica de Armas es un espacio muy especial”, indica Oliva, antes de que Quiroga la complemente: “Es genial poder reutilizar el patrimonio industrial para hacer cosas creativas, que no se tiren esos edificios, que se mantenga la historia y evolucione”. 

Quiroga también comenta que allá donde han dispuesto ‘Azabache AV’ “ha gustado mucho a la gente y creo que como tiene un punto más cinematográfico, es un show que favorece la observación más contemplativa, no es un show para bailar y tanto la música como las imágenes tienen mucho significado”, apunta sobre este espectáculo artístico con el que invitan a que el público tenga “su propia interpretación”.

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