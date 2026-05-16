El fotógrafo coruñés Luis Gabú muestra las calles de La Habana a través de una mirada silenciosa y solitaria

Un hombre señala una de las obras de Gabú, ayer, en la inauguración de la muestra Aitana Álvarez

El Museo de Belas Artes acoge desde hoy –y hasta el próximo mes de octubre– el último proyecto artístico del fotógrafo coruñés Luis Gabú. Una muestra que recoge, a través de 50 imágenes, las calles y los portales de La Habana a través de una mirada silenciosa y solitaria. Bajo el título ‘Habana Mater. 2003-2023’, la exposición recoge la importancia que tuvo la ciudad cubana durante la época de la diáspora gallega.

Acompañan las fotografías de Gabú una sección con paneles informativos que narran la epopeya a través de la historia del Centro Gallego de La Habana, fundado en 1879. Tal y como se recordó en la inauguración de la muestra, en el Centro Gallego resonó por primera vez de forma oficial el himno (1907), se definió la bandera y se fundó la Sociedad Iniciadora y Protectora de la Real Academia Galega (1905).

Galería Exposición del fotógrafo coruñés Luis Gabú en el Museo de Belas Artes Ver más imágenes

En sus visitas a La Habana, el artista Luis Gabú tuvo la oportunidad de retratar en distintos momentos el edificio del Centro Gallego. Con su cámara capta la transformación arquitectónica del emplazamiento en estos años, su aspecto y sus espacios antes y después de su reciente restauración de 2013-2015, mostrando vestigios de la señal gallega como el escudo de A Coruña, que todavía conserva en una de sus fachadas.

La inspiración

Aunque nace en A Coruña, una parte de la vida de Luis López Gabú transcurre viajando en solitario por donde “habita el olvido”. En sus viajes a la capital cubana –el primero en 1992–, sucede todo lo contrario. Según Gabú, aunque La Habana es caótica, enérgica y musical, para la esta obra quiere mostrar todo lo contrario. Quiere darse un respiro: “Esta exposición baséase no silencio. Despois de proxectos cargados de enerxía, necesitaba buscar silencio”, explicó ayer en Belas Artes, en la inauguración de la muestra.

Bajo la influencia emocional y atmosférica del pintor americano Edward Hopper, Luis Gabú muestra en sus fotografías una Habana desprovista de gente, en el ambiente más profundo y silencioso de la noche, captando “a presenza da ausencia” entre la luz y la arquitectura nocturna de una ciudad con un lazo tan fuerte con la comunidad gallega y en la que, desde la jornada de hoy, tendrá su pequeño homenaje en el Museo de Belas Artes.

Además de las fotografías, la muestra se completa con un proyecto expositivo. Este corre a cargo de José Luis Rey Barreiro y la parte documental por la profesora Arantxa Fernández Crespo y el arquitecto Alberto Fuentes Valcárcel. En esta sección de la exposición se muestran diversos documentos históricos y piezas cedidas por instituciones como el Ayuntamiento de A Coruña, la Biblioteca Municipal de Estudios Locales, la Real Academia Galega, el Consello da Cultura Galega, el Circo de Artesanos o el Archivo de la Memoria Gallega en Cuba (Armegal).