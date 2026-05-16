El Ayuntamiento de A Coruña ordena el cese de actividad de Piccadilly y la propiedad anuncia su reapertura inminente
Este sábado funcionó hasta las 23.00 horas y espera recuperar la normalidad la próxima semana
Es el Piccadilly una parada ceremonial, de liturgia de fin de semana para muchos coruñeses de mediana edad que allí encuentran respuesta a sus demandas. Sin embargo, el pasado viernes y para sorpresa de muchos no pudo ser así. Uno de los pubs más antiguos de la ciudad cerró sus puertas. El motivo, una orden de cese de actividad por parte del Ayuntamiento.
Una medición de ruido excesiva llevó a la propuesta de sanción primero y la comunicación por parte de Urbanismo después. Según la propiedad, el motivo está identificado con creces y el contratiempo será temporal. “Es un tema técnico de sonido, Se rompió una bajante de la comunidad hace unos meses y tuvimos que reponer todo el aislamiento”, indica. “Hemos repuesto todo, pero no ha dado tiempo a recibir el ok”, añade.
Piccadilly abrió sus puerta este sábado durante la tarde, aunque evacuó a las 23.00 horas. “Acordamos eso”, comenta la empresa, que confía en poder reabrir sus puertas el próximo fin de semana para los cientos de habituales.
Los grandes nombres de la noche en la avenida de La Marina han sido objeto de sanción recientemente. Tanto Le Tavernier como Bow9 o el propio Piccadilly, a pesar de ser locales para un público maduro y con doble control de seguridad, han tenido que pasar por caja.