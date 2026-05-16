Dani Martín: “Amo al Deportivo de La Coruña”

German Barreiros

Hay algo en el aire de A Coruña, en esta atmósfera mágica que se ha creado en las últimas semanas con feromonas de ilusión blanquiazul. Y Dani Martín se ha embriagado. De amor por la ciudad y por el Dépor, que de lo otro profesa orgulloso su elección por la vida sana.

Durante la segunda noche en la ciudad, de nuevo con 9.000 fieles que llenaron hasta la bandera el Coliseum, abrió su corazón y dejó una preciosa carta de amor a la ciudad y el deportivismo. Podría haber sido la protocolaria pregunta sobre el estado de ánimo de un respetable que ya tenía en el bolsillo. Sin embargo, prosiguió: “Cómo no vais a estar bien, con esa ciudad que tenéis, con ese mar bravío y precioso y con el Dépor a puntito de estar en Primera”.

Dani Martín recuerda su primera vez en A Coruña Más información

El amigo de Fernando Torres no renegó de su cuna atlética, pero escapó del elogio barato para jurar. “Amo al Dépor, os lo juro. Lo amo. Os lo digo de corazón. Sabéis que yo soy del Atleti, pero hemos vivido tantas cosas que amo al Deportivo de La Coruña”.

Dani Martín era muy de nadar a contracorriente, pero al final se dio cuenta de que el Dépor volverá. Seguro que volverá.