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A Coruña

Vecinos de la Sagrada Familia denuncian el alza de precios de los bajos: “Parece la calle Real”

El portavoz de los residentes expone la cara más “amarga” de la ronda peatonal: “Se aprovechan de la obra”

Lara Fernández
Lara Fernández
15/05/2026 04:20
La ronda peatonal presenta su decoración
Parte de la calle Sagrada Familia
Quintana
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La humanización de la calle Sagrada Familia es una actuación aplaudida en el barrio. Los vecinos han ganado espacio y mobiliario público para pasar el rato, y prueba de ello es la cantidad de gente que llena la vía cuando el Sol se asoma. Unido a esto y al constante trasiego de gente que ya utiliza la calle para bajar o subir hacia el Agra do Orzán, los bajos comerciales han suscitado el interés de nuevos emprendedores que quieren instalarse en este tramo de la ronda peatonal.

Algunos de estos locales están disponibles en la plataforma inmobiliaria Idealista. Los precios oscilan entre los 350 y los 800 euros, pero el presidente de la asociación de vecinos de la Sagrada Familia, Juan Rodríguez, alerta de la cara “más amarga” de la nueva configuración del barrio: bajos comerciales que no están anunciados en plataformas por los que se pide una alta cantidad de dinero. “Hay algunos que están carísimos, como si esto fuese la calle Real. Es imposible que se pueda acceder a alquilarlos con peticiones económicas así. No contábamos con esto, pero se han pedido 2.000 euros por algunos de los locales vacíos en la calle peatonal”. 

Así, Rodríguez relata que una de las interesadas, que quería montar una academia en la vía, ha tenido que cambiar de ubicación predilecta para buscar un local en la calle Barcelona. “Pedimos que reflexionen los propietarios y piensen con cabeza. Tienen que bajar los precios e intentar alquilar los bajos para darle otra sensación al barrio”, sostiene.

Un barrio que busca florecer

Hasta 2012, este distrito tenía todo tipo de tiendas sin necesidad de desplazarse lejos de casa, una realidad diferente a la actual, ya que hay calles que no disponen de ningún establecimiento en activo. En la Sagrada hubo un tiempo en el que se podía comprar ropa, zapatos, cortinas, prensa, alimentación e incluso celebrar los cumpleaños a lo grande en Fantasía.

En la mente de los residentes del barrio todavía perduran negocios como la librería Fernández –más conocida como Pampín–, librería Queixume, bar El Pino, Eslava o la pollería Raquel, que durante décadas marcaron el día a día entre los vecinos. Otros, después de casi medio siglo abiertos, todavía resisten, como la confitería Asunción. Pero en las diferentes confluencias de la calle Sagrada Familia existen bajos que llevan más de una década y media sin uso alguno.

Por ello, el portavoz vecinal reclama comprensión a los propietarios de los bajos comerciales. “Es mejor alquilarlo por un precio más bajo que tenerlo vacío”, dice. Por el contrario, en lo relativo a la vivienda, “hay mucha gente joven comprando pisos y haciendo inversión”, lo que se traduce en “un empuje hacia algo diferente e ilusionante”.

La ronda peatonal, el recorrido de 3,5 kilómetros que unirá A Gaiteira con el Agra do Orzán, estará concluida este próximo otoño, una vez finalicen los trabajos de la segunda fase en la Sagrada Familia. El proyecto comenzó a idearse en 2015, pero no fue hasta 2020 cuando cogió impulso gracias a la política del Gobierno de Inés Rey, centrada en aumentar los espacios públicos para el peatón. 

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La Sagrada Familia recuperará “el 80% del aparcamiento” tras el fin de las obras de la ronda peatonal

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