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A Coruña

Varios Riazor Blues se enfrentan a sanciones de hasta 30.000 euros por los incidentes contra el Leganés

En la previa del partido fueron identificadas una veintena de personas 

Redacción
15/05/2026 11:16
Incidentes con ultras del Leganés en A Coruña
La Policía Nacional interviene durante los incidentes antes del Dépor-Leganés
AP
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El partido entre el Deportivo y el Leganés del pasado 1 de mayo vino precedido de incidentes entre ultras del equipo madrileño e integrantes de los Riazor Blues. Quince días después, la Policía Nacional ha elevado a la Subdelegación del Gobierno en A Coruña una propuesta para que miembros de la peña deportivista se enfrenten a multas de hasta 30.000 euros cada uno, como adelantó El Ideal Gallego.

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En la previa del encuentro se llevó a cabo un amplio operativo policial en un local frecuentado por los Riazor Blues, donde fueron identificados unos 20 individuos y se intervinieron, según la Policía, palos, guantes, cascos, máscaras, martillos y armas blancas "con los que acometer a las aficiones rivales".

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También se intervinieron bengalas como las que en la previa del Deportivo contra el Málaga estuvieron a punto de provocar el incendio de un vehículo estacionado a la puerta del local o daños en la fachada de un edificio colindante, lo que motivó la intervención de los bomberos, explican fuentes del 091.

Este tipo de bengalas, explican, también interrumpieron el "pacífico y festivo recibimiento del autobús del Deportivo en su partido contra el Real Zaragoza, ocasionando un grave peligro para personas y bienes, ya que el calor, la llama y el humo que generan pudieron incendiar el autobús y lo obligaron al detenerse pues había gran riesgo de atropello por falta de visibilidad".

Por parte de la Comisaría Provincial de Coruña se han remitido a la Subdelegación del Gobierno en Coruña cuatro propuestas de sanción enmarcadas en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y que podrían conllevar sanciones de hasta 30.000 euros cada una.

Además, la Policía Nacional pondrá en marcha expedientes administrativos por el almacenamiento de material pirotécnico, por la práctica de actividades de distribución de bebidas alcohólicas propias de un local de hostelería careciendo de licencia, por infracciones a la normativa de medidas frente al tabaquismo o por la carencia de medidas preventivas de incendio.

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Las comprobaciones realizadas durante la previa del partido del 1 de mayo, con la participación de la Policía Local de Coruña permitieron aflorar, explica la Policía, "un grave riesgo para la seguridad del local, del edificio y de las personas, ya que se encontraba abierto al público y el material pirotécnico en mal estado".

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