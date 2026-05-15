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A Coruña

Un joven comando activista toma el entorno de la Torre de Hércules para preservar la flora nativa de A Coruña

Decenas de alumnos del IES O Couto de Ourense colaboraron con el Grupo Hábitat para retirar la uña de gato de la zona

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
15/05/2026 17:57
Varias alumnas retiraban esta mañana la uña de gato
Varias alumnas retiraban esta mañana la uña de gato
Carlota Blanco
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A la bella y regia imagen que ofrece la Torre de Hércules todos los días se le sumó esta mañana una curiosa estampa: la de decenas de jóvenes estudiantes que, como parte de una iniciativa del naturalista Grupo Hábitat, limpiaban el entorno del faro romano de uña de gato, una planta invasora. Se trataba de los miembros del comando activista que los alumnos del ourensano IES O Couto enviaron como soldados para ayudar a preservar la flora local ante el empuje de una especie sudafricana que ha tenido ya un impacto directo en la zona.

Así lo explica Andrés Pereira, de Hábitat, comandante en jefe esta mañana de un operativo en el que participaron 27 alumnos del IES O Couto, miembros de Hábitat e incluso alumnos de botánica de la UDC. Todo un ejército por el patrimonio natural local que esperaba recoger unos 1.000 kilos de uña de gato. Aunque no fue ni mucho menos el primer día: “Es la jornada número 94 de esta campaña que hacemos en colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente para la recuperación ambiental del entorno de la Torre de Hércules”.

Un grupo de alumnos del IES O Couto realiza una jornada de retirada de especies exóticas invasoras, en el entorno de la Torre de Hércules

La retirada de especies invasoras en el entorno de la Torre de Hércules, en imágenes

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Con esta actividad “lo que se busca es retirar la uña de gato, una planta originaria de Sudáfrica traída por su carácter ornamental pero que aquí empezó a tener un impacto directo con las especies nativas”. Así, insiste en que “lo que queremos es devolverle a esa vegetación nativa su espacio, y lo hacemos coordinando con actividades abiertas al público y a centros escolares, para que vengan a sudar la camiseta y a ayudar”. "Es una labor a la que se lanzan con mucho agrado porque hacen mucho trabajo en equipo y ven que tiene un impacto directo en el entorno, que gracias a ellos la Torre de Hércules, Patrimonio de la Humanidad, se va a conservar mejor gracias a su esfuerzo. Esa medallita no se la quita nadie. Y hasta tiene beneficio físico, que haces deporte también", asegura Pereira.

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La idea, además, es que “los profesores de botánica de la UDC Elvira Sahuquillo y Manuel Pimentel y sus alumnos hagan después la parte científica de comprobar que efectivamente las labores que hace el voluntariado ambiental están favoreciendo la recuperación de la vegetación autóctona”. El propio Pimentel confirma que así está siendo: “De momento estase vendo que as especies típicas da comunidade galega volven a crecer”. Pereira apunta que hasta la fecha “han participado en estas labores 1.888 personas que han sacado casi 88.000 kilos de esta planta, y hemos podido abordar el 60% de la superficie que ocupa”.

Los alumnos valoraron la experiencia. Xiana Prada dice que “o ano pasado estivemos nas illas Cíes quitando outra especie invasora, pero esta é distinta, e está resultando máis duro do que pensamos”. Aunque su compañera Sofía Olmo explica que este comando, que hace actividades en defensa de la mujer o de los derechos Lgtbi, puede con todo. Algunos más noveles, como Sebas Fernández, lo hacían con una sonrisa en la boca: “É bastante máis divertido do que pensaba”. A lo que Daniel Rodríguez sentencia que, aunque es “mi primer año y mi primera excursión con el comando, me está gustando mucho”.

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