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A Coruña

Un barco con una epidemia de gastroenteritis a bordo atracará mañana en el puerto de A Coruña

Casi un centenar de pasajeros están enfermos

Abel Peña
Abel Peña
15/05/2026 16:36
Crucero 'Ambition' atracado en el muelle de Trasatlánticos en una visita anterior
Crucero 'Ambition' atracado en el muelle de Trasatlánticos en una visita anterior
Quintana
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Las autoridades han dado permiso para atracar al 'Ambition', un crucero con una epidemia de disentería a bordo. De momento, son casi un centenar los afectados, de un total de 1.700 personas a bordo. Se espera su llegada al puerto herculino mañana a las 09.30 horas.  

Esta enfermedad no es mortal, dado que sus únicos síntomas son vómitos y diarrea. El barco zarpó de las islas Shetland, recaló en Irlanda e Inglaterra antes de hacerlo en Burdeos, y fue allí donde se tuvo noticia del brote, lo que no impidió a los pasajeros bajar a tierra. La alarma cundió cuando se supo que un pasajero había muerto, pero el fallecido, de nacionalidad inglesa, habría sufrido un ataque cardíaco. 

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