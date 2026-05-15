Un barco con una epidemia de gastroenteritis a bordo atracará mañana en el puerto de A Coruña

Crucero 'Ambition' atracado en el muelle de Trasatlánticos en una visita anterior Quintana

Las autoridades han dado permiso para atracar al 'Ambition', un crucero con una epidemia de disentería a bordo. De momento, son casi un centenar los afectados, de un total de 1.700 personas a bordo. Se espera su llegada al puerto herculino mañana a las 09.30 horas.

Esta enfermedad no es mortal, dado que sus únicos síntomas son vómitos y diarrea. El barco zarpó de las islas Shetland, recaló en Irlanda e Inglaterra antes de hacerlo en Burdeos, y fue allí donde se tuvo noticia del brote, lo que no impidió a los pasajeros bajar a tierra. La alarma cundió cuando se supo que un pasajero había muerto, pero el fallecido, de nacionalidad inglesa, habría sufrido un ataque cardíaco.