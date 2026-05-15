Últimos retoques a la nueva gran terraza con vistas al Orzán

Aunque los últimos días no están acompañando de todo por el mal tiempo, este viernes ya son visibles los cambios que se están produciendo en el frontal del hotel Meliá María Pita y que darán paso a una terraza única con envidiables vistas a la playa del Orzán y Matadero.

La obra que está realizando el estudio de arquitectura Abeijón y Fernández sigue dando pasos de cara a su apertura, prevista para este verano, y además de la pérgola y el camino de madera que ya se podían ver hace un mes, ya se puede ver la terraza metálica que se ha instalado en la zona más cercana a la fachada del hotel que mira hacia Curros Enríquez.

Con esta ambiciosa reforma, desde la gerencial del hotel quieren abrir un nuevo espacio en su cafetería con unas vistas privilegiadas a la bahía coruñesa.

"Será una terraza exterior para captar a gente y volcar servicios a la ciudad", señalaba a El Ideal Gallego José Abeijón Vela, del estudio de arquitectura Abeijón y Fernández, que se encarga del proyecto, dividido en dos fases. La primera concluyó en marzo de 2025, cuando el hotel reabrió sus puertas después de meses de inactividad para reformar su interior. Ya con instalaciones renovadas, en el tramo final del año pasado dio inicio la segunda fase, que se centra en reformar las zonas de restauración. "Se han instalado una serie de servicios que no tenía el hotel, como cocina en directo. Es decir, no es un buffet al uso, sino que hay una persona que cocina para ti", comenta Abeijón.

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El objetivo es abrir el hotel Meliá María Pita al público, ya que la nueva terraza estará disponible para todos los clientes, no solo para los que se hospeden en él.