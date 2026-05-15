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A Coruña

¿Qué tiempo hará en A Coruña y su área el fin de semana de las Letras Galegas?

El tiempo acompañará así a un fin de semana con una intensa agenda cultural y deportiva en la ciudad

Belén Cebey
Belén Cebey
15/05/2026 10:47
LLuvia en A Coruña
Un frente poco activo entrará este viernes en la ciudad
Carlota Blanco
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A Coruña afronta el fin de semana de las Letras Galegas con un ambiente típicamente primaveral, marcado por temperaturas agradables, cielos variables y baja probabilidad de precipitaciones durante buena parte de las jornadas.

Este viernes entrará en A Coruña un frente poco activo que dejará intervalos nubosos y chuvascos sobre todo durante la mañana. Los chubascos irán a menos durante la tarde y las temperaturas no :experimentarán grandes cambios: máximas de 16 y mínimas de 12 grados. Los vientos serán moderados y soplarán de componente norte.

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La jornada del sábado se espera con lluvias en lo meteorológico, con temperaturas suaves propias de mayo y máximas que rondarán los 17  grados, mientras las mínimas llegarán a los 10 grados costa coruñesa. El viento será moderado del nordeste.

De cara al domingo, la situación será similiar aunque aumentará ligeramente la nubosidad a partir de la tarde. No se descarta alguna lluvia débil y dispersa. Las temperaturas continuarán suaves, con míminas alrededor de los 10-12 grados y máximas de 17 grados. 

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El tiempo acompañará así a un fin de semana con una intensa agenda cultural y deportiva en la ciudad, en pleno ambiente de primavera y con numerosas actividades previstas para estos días.

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