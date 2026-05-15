A Coruña
Permanece grave el herido en A Coruña tras una pelea con arma blanca
La reyerta se produjo en la calle Ramón Cabanillas de Os Mallos
El hombre agredido con un arma blanca tras una disputa en la jornada del jueves en A Coruña está estable, con pronóstico grave e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del complejo hospitalario universitario (Chuac), según fuentes hospitalarias consultadas por Europa Press.
La intervención policial tuvo lugar de madrugada en la zona del barrio de Os Mallos, en concreto sobre las 05.30 horas, precisaron fuentes de la Policía Nacional.
Fue durante una disputa en la que un hombre hirió a otro con un arma blanca, han aclarado sobre el elemento utilizado en la citada agresión.
Por este motivo, la víctima tuvo que ser trasladada al complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac). Al otro varón, se le arrestó.