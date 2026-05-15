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A Coruña

Permanece grave el herido en A Coruña tras una pelea con arma blanca 

La reyerta se produjo en la calle Ramón Cabanillas de Os Mallos

Ep
15/05/2026 11:43
El número 13 de la calle Ramón Cabanillas, donde sucedió el apuñalamiento
El número 13 de la calle Ramón Cabanillas, donde sucedió el apuñalamiento
Joaquín Abad
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El hombre agredido con un arma blanca tras una disputa en la jornada del jueves en A Coruña está estable, con pronóstico grave e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del complejo hospitalario universitario (Chuac), según fuentes hospitalarias consultadas por Europa Press.

El número 13 de la calle Ramón Cabanillas, donde sucedió el apuñalamiento

Apuñalado un joven de 18 años en un piso de A Coruña

Más información

La intervención policial tuvo lugar de madrugada en la zona del barrio de Os Mallos, en concreto sobre las 05.30 horas, precisaron fuentes de la Policía Nacional.

Fue durante una disputa en la que un hombre hirió a otro con un arma blanca, han aclarado sobre el elemento utilizado en la citada agresión.

Por este motivo, la víctima tuvo que ser trasladada al complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac). Al otro varón, se le arrestó.

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