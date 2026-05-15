Las Casas de Paredes en A Coruña dan la bienvenida a un local de pinchos y tapas
En plena avenida de La Marina, repite una fórmula ganadora en la ciudad
Salir a jugar a la avenida de La Marina, hablando en clave hostelera, es algo así como debutar en la Champions o colgar una colección en el Louvre. Si se habla en clave coruñesa es, para muchos empresarios y clientes, 'el lugar'. Y quizás es por eso que la propiedad de locales tan reconocibles y reconocidos como Mantelería o Victoria (calle de los Olmos) ha decidido apostar por una línea de trabajo muy semejante con Paredes, el tercer negocio en la zona centro.
El nombre no deja demasiado lugar a dudas. Ubicado en los bajos de las Casas de Paredes, en el número 17 de la avenida de La Marina, se trata de un espacio minimalista, predominantemente blanco y en el que todo está pensado para la rotación constante de clientes. Se trata de una parada agradable, que se enmarca en esa tan exitosa tendencia de la caña, el vino y el pincho rápido, elaborado y de calidad. El interior, que antiguamente no se utilizaba para hostelería, ha sido objeto de una intensa reforma, por más que la capacidad sea reducida. Lo importante está en el exterior.
A pesar de situarse en pleno corazón turístico de la ciudad, y de ser parte de la postal más reproducida de A Coruña, Paredes llega para llenar situarse en un nicho de mercado no demasiado explotado: el 'petisco' de toda la vida con vistas al mar. Y es que, entre heladerías, copas y cócteles, los establecimientos de tapeo y pinchos habían cedido terreno en los últimos años.