La Xunta propone encapsular los murales de Lugrís para que no sufran con las obras, que ya tienen permiso

Artesanos acogió ayer una asamblea sobre los murales carlota blanco

Los murales que Lugrís pintó en lo que en su día fue el restaurante Fornos de la calle Olmos estuvieron ayer más de actualidad que nunca, con novedades sobre las obras del edificio y una asamblea para hablar sobre cómo se encuentran las pinturas. La Xunta confirmó que el permiso para arreglar el edificio fue aprobado esta semana por el Ayuntamiento con unas pequeñas subsanaciones que tiene que hacer el propietario. En cuanto el dueño haga esas correcciones menores, Patrimonio resolverá positivamente y las obras se iniciarán “lo más rápido posible”.

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La Xunta insistió ayer en su “firme compromiso” para que los murales de Lugrís puedan estar a disposición de la ciudadanía en las mejores condiciones. Para ello, recuerdan que el Gobierno gallego compró este conjunto por 36.000 euros y lo declaró Bien de Interés Cultural para garantizar su protección.

Método

La Xunta busca el mejor método de protección de las pinturas para que no se vean afectadas durante las obras de rehabilitación del edificio. “A idea é illar, a modo de cápsula, a planta baixa do inmoble para salvagardar as pinturas da auga que se filtra no espazo e doutras posibles afectacións”, explican. Los técnicos están estudiando ahora la mejor manera de hacerlo.

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El Gobierno gallego realiza “de manera constante” un control y seguimiento del inmueble y ha realizado ya varios trabajos como toma de datos 3D, análisis de los estratos policromados y un estudio estructural del edificio, además de acciones puntuales de urgencia para evitar que el progresivo deterioro del edificio, sobre las filtraciones de agua, afectasen a las pinturas.

Circo de Artesanos

Las agrupaciones In Nave Civitas y O Mural han solicitado formalmente a las instituciones en varias ocasiones que no dejen que la obra de Lugrís se pierda. Por eso, ayer por la tarde organizaron una asamblea en el Circo de Artesanos en la que expusieron sus dudas y sus preocupaciones sobre los murales y sobre el estado en el que se encuentran actualmente.

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Desde que cerró el último restaurante que ocupaba ese bajo, In Nave Civitas y O Mural solicitaron formalmente la actuación de los responsables políticos para salvar este espacio necesario. “Dende o primeiro intre tivemos a sorte de nos sentir impulsados por toda a cidadanía e grazas ao pulo de todas logramos a declaración de ben de interese cultural, mais iso non abonda”, afirman.