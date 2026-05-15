Los niños se muestran curiosos ante los bichos que andan por los juegos German Barreiros

Pues al final resulta que sí había bichos. Los habituales de la plaza de Vigo llevaban desde el miércoles quejándose de su existencia en la zona dedicada a juegos infantiles, como publicó El Ideal Gallego. Fuentes municipales lo negaron. Pero parte del mobiliario y de los juegos infantiles aparecieron este viernes infestados de insectos.

Son pequeños y los ciudadanos que usualmente utilizan el área, pese a lo mucho que se han fijado en ellos, no los han logrado identificar todavía."No sabemos si son pulgones, garrapatas o chinches", especulan los padres, mientras tratan de mantener a los pequeños alejados de las zonas donde están congregados los diminutos seres.

Detalle de los bichos de la plaza de Vigo Cedida

"Hace tres días yo llamé a la Policía Municipal", cuenta Pilar Pando, usuaria habitual de la plaza, "porque estaba preocupada". La zona de juegos estaba precintada, "pero los niños estaban jugando en ella". "Quería saber qué pasa aquí, por si hay peligro", añade.

Pando relata que quien le atendió la llamada aseguró no tener "notificación de nada", pero "a los diez minutos vinieron unos policías", que "estuvieron mirando, hablaron por teléfono y desalojaron el parque". "Me dijeron que eran chinches", asegura.

Los diminutos animales se mueven por el mobiliario de la plaza de Vigo German Barreiros

El pasado miércoles, tras ver la zona precintada y escuchar a vecinos quejarse de la presencia de bichos en la zona infantil, El Ideal Gallego consultó al Ayuntamiento sobre lo que sucedía en la zona. Su respuesta fue: “No hay tal bicho", a lo que añadieron que a partir del jueves se inyectaría a los árboles de la plaza un tratamiento no agresivo contra el pulgón. Esta es la razón por la cual el parque estaba cerrado, segúnlas citadas fuentes.

"Nadie vio que se hiciera nada", replica Pando, en referencia a algún tipo de fumigación o control, a pesar de lo cual este viernes se levantó el precintado, por lo que los usuarios se muestran preocupados. "Si han echado algún producto, no lo hemos visto y los bichos no han muerto", dice por su parte Celsa Formoso, otra usuaria de la plaza que piensa que podría tratarse de garrapatas.

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Este viernes algunos niños aseguraban sentir picazón en el cuerpo, por lo que los adultos piden información y atención efectiva del Ayuntamiento contra esta comunidad de bichos que se ha expandido por la muy céntrica plaza de Vigo.