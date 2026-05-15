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A Coruña

Una plaga de bichos revoluciona la plaza de Vigo en A Coruña

Las familias están preocupadas por la presencia de insectos en la zona de juegos infantiles

Elena Baleato y Víctor Seoane
15/05/2026 19:59
GermÃ¡n. Plaga bichos plaza de vigo
Los niños se muestran curiosos ante los bichos que andan por los juegos
German Barreiros
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Pues al final resulta que sí había bichos. Los habituales de la plaza de Vigo llevaban desde el miércoles quejándose de su existencia en la zona dedicada a juegos infantiles, como publicó El Ideal Gallego. Fuentes municipales lo negaron. Pero parte del mobiliario y de los juegos infantiles aparecieron este viernes infestados de insectos

Son pequeños y los ciudadanos que usualmente utilizan el área, pese a lo mucho que se han fijado en ellos, no los han logrado identificar todavía."No sabemos si son pulgones, garrapatas o chinches", especulan los padres, mientras tratan de mantener a los pequeños alejados de las zonas donde están congregados los diminutos seres. 

Detalle de los bichos de la plaza de Vigo
Detalle de los bichos de la plaza de Vigo
Cedida

"Hace tres días yo llamé a la Policía Municipal", cuenta Pilar Pando, usuaria habitual de la plaza, "porque estaba preocupada". La zona de juegos estaba precintada, "pero los niños estaban jugando en ella". "Quería saber qué pasa aquí, por si hay peligro", añade.   

Pando relata que quien le atendió la llamada aseguró no tener "notificación de nada", pero "a los diez minutos vinieron unos policías", que "estuvieron mirando, hablaron por teléfono y desalojaron el parque". "Me dijeron que eran chinches", asegura.

Bichos en la plaza de Vigo
Los diminutos animales se mueven por el mobiliario de la plaza de Vigo
German Barreiros

El pasado miércoles, tras ver la zona precintada y escuchar a vecinos quejarse de la presencia de bichos en la zona infantil, El Ideal Gallego consultó al Ayuntamiento sobre lo que sucedía en la zona. Su respuesta fue: “No hay tal bicho", a lo que añadieron que a partir del jueves se inyectaría a los árboles de la plaza un tratamiento no agresivo contra el pulgón. Esta es la razón por la cual el parque estaba cerrado, segúnlas citadas fuentes. 

"Nadie vio que se hiciera nada", replica Pando, en referencia a algún tipo de fumigación o control, a pesar de lo cual este viernes se levantó el precintado, por lo que los usuarios se muestran preocupados. "Si han echado algún producto, no lo hemos visto y los bichos no han muerto", dice por su parte Celsa Formoso, otra usuaria de la plaza que piensa que podría tratarse de garrapatas.

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No hay bicho ninguno: el verdadero motivo del cierre del parque infantil de la plaza de Vigo en A Coruña

Más información

Este viernes algunos niños aseguraban sentir picazón en el cuerpo, por lo que los adultos piden información y atención efectiva del Ayuntamiento contra esta comunidad de bichos que se ha expandido por la muy céntrica plaza de Vigo. 

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