La Casa de las Ciencias acerca al público el fenómeno de los eclipses con una nueva exposición

La exposición está compuesta por dos grandes cubos con ocho paneles gráficos Concello de A Coruña

La Casa de las Ciencias de A Coruña acoge ya una nueva exposición divulgativa dedicada a los eclipses de Sol, coincidiendo con la cercanía del histórico fenómeno astronómico que podrá observarse desde Galicia el próximo 12 de agosto.

La muestra está instalada en la explanada exterior de acceso al museo y forma parte de las actividades especiales impulsadas por el centro científico para acercar al público la importancia de los eclipses y explicar cómo se producen estos fenómenos.

La exposición está compuesta por dos grandes cubos con ocho paneles gráficos que combinan información científica, imágenes e infografías sobre aspectos astronómicos, culturales y sociales relacionados con los eclipses.

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Entre los contenidos destacados figura el panel “Eclipses de Sol”, que explica en qué consiste este fenómeno, su geometría y los astros implicados. Otro de los espacios, titulado “Anatomía de la totalidad”, detalla elementos tan llamativos como la corona solar, el anillo de diamantes o las conocidas perlas de Baily, visibles durante un eclipse total.

La muestra también aborda cuestiones como la escasa frecuencia de los eclipses solares en el panel “Cuestión de perspectiva” y recuerda que la península ibérica será escenario de tres eclipses consecutivos en los años 2026, 2027 y 2028.

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Además, el panel “Planifica el eclipse de tu vida” ofrece recomendaciones para escoger un buen punto de observación e insiste en las medidas de seguridad necesarias para proteger la vista durante el evento astronómico.

Otro de los apartados realiza un recorrido por la historia de los eclipses, desde las antiguas creencias y supersticiones hasta las expediciones científicas modernas, destacando también la importancia de estos fenómenos para el desarrollo de descubrimientos astronómicos.

La exposición acompaña al programa de planetario “3CLIPSE”, una iniciativa divulgativa en la que participan más de treinta planetarios, museos y centros científicos de toda España, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.