Una mujer, trasladada al Chuac tras un incendio en la Residencia Mentalia de la Ciudad Vieja

Incendio-en la residencia Mentalia German Barreiros

Los Bomberos están sofocando un incendio en la residencia Mentalia, que acoge a pacientes con enfermedades mentales. El fuego se declaró hace apenas 20 minutos (17.12 horas) en un tercer piso, y ha obligado a un despliegue de los servicios de emergencia en la calle Nuestra Señora del Rosario, en la Ciudad Vieja.

Las primeras informaciones apuntan a que el incendio no es grave, puesto que no se han visto llamas, ni se han roto cristales. Los Bomberos sofocaron el fuego, pero no antes de que las llamas calcinaran la habitación donde había comenzado el fuego.

La paciente que ocupaba el dormitorio ha sido trasladada al Chuac por haber inhalado humo. Su estado es grave pero, en un principio, no se teme por su vida.