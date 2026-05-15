Herido un ciclista en un atropello en la avenida de Linares Rivas

Accidente ciclista en Linares Rivas German Barreiros

A las siete y cuarto de la tarde de este viernes se ha registrado un accidente en la avenida de Linares Rivas, cerca de la confluencia con Menéndez y Pelayo. El siniestro consistió en una colisión entre un turismo y una moto.

La Policía Local ha tenido que cerrar la avenida en dirección salida de la ciudad mientras la Unidad de Atestados investiga el accidente. El impacto tuvo lugar en el carril izquierdo, y no sobre el carril bici.