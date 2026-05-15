Hace 25 años | Los integrantes de la  Asociación Histórico Cultural ‘The Royal Green Jackets’ realizan una recreación histórica en María Pita

16 enero 2023. Los jardines de la Maestranza acogieron la representación de un combate con disparos de fogueo y una ofrenda floral en la recreación de la Batalla de Elviña Quintana

El Ideal Gallego se hacía eco hace veinticinco años de la recreación histórica que realizaron los integrantes de la Asociación Histórico Cultural ‘The Royal Green Jackets’, tanto en la plaza de María Pita como en el núcleo de Elviña. En 1976 se destacaba la buena actuación del tenor Ricardo Jiménez en el Conservatorio. Asimismo, hace tres cuartos de siglo, la portada glosaba la figura del general Juan de Ferrater Tell, que fue gobernador militar de la Cuarta Región.

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Hace 25 años | Sir John Moore y el mariscal Soult volvieron a luchar en María Pita

Un año más, la ciudad se hace eco de la cruenta batalla que hace 192 años tuvo lugar en A Coruña. En la mañana del 16 de enero de 1809, el ejército inglés, a las órdenes del general escocés Sir John Moore, y las tropas francesas, bajo el mando del mariscal Soult, iniciaron una de las luchas más sangrientas de la Península. Durante todo el día de ayer se recordó la batalla de Elviña en los distintos puntos de la ciudad que fueron en su día escenario del combate.

Un recorrido turístico, un desfile y una pequeña batalla iniciaron los actos de conmemoración, que concluirán mañana con una ofrenda floral ante la tumba de Sir John Moore, entre otros acontecimientos que completan el programa.

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Hace 50 años | Recital del tenor Ricardo Jiménez en el Conservatorio de Música

Agradable concierto el que ofreció Ricardo Jiménez en el Conservatorio, con un programa atractivo e interesante. El tenor posee una voz educada, igual en todos los registros, flexible y ágil; con brillantez en el agudo que es donde adquiere más color y riqueza armónica. Por lo demás, canta con gusto, con expresión e intensidad; dice bien, frasea correctamente. En suma, hemos encontrado a Ricardo Jiménez con más experiencia, con mayor dominio del difícil instrumento vocal. Tal vez el temperamento y las cualidades en el registro agudo, que hemos apuntado, no sean las más adecuadas para las arias clásicas, con las que se inició el programa. Por otra parte, Ricardo Jiménez hubo de superar una indisposición de tipo catarral que velaba el centro.

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Hace 75 años | Fallece el general Ferrater Tell que fue gobernador militar en La Coruña

A los sesenta y ocho años de edad, ha fallecido en la noche pasada en esta ciudad el general de división del arma de Artillería, don Juan de Ferrater Tell, natural de Barcelona, del servicio de reserva, que hasta cumplir la edad reglamentaria desempeñó la Jefatura de Artillería de la Cuarta Región Militar y con anterioridad el puesto de gobernador militar de La Coruña.

Retirado por la ley Azaña, reingresó en el servicio activo al advenir el glorioso Movimiento Nacional y actuó como general de Artillería en el frente de Madrid a las órdenes de los generales Varela y Asensio, y en los frentes de Aragón y Cataluña a las del general Moscardó. Intervino en la batalla del Ebro. También había intervenido en la campaña de África.

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Hace 100 años | Satisfacción en la ciudad por el éxito del vuelo Madrid-Manila

La Coruña demostró ayer una vez más que sabe apreciar las circunstancias solemnes en que la gloria de la patria requiere de todos sus hijos el aplauso entusiasta y el víctor clamoroso que subrayan las gestas heroicas de sus heroicos hijos. Las casas se engalanaron desde las primeras horas de la mañana. Se trataba de demostrar la pública satisfacción por el feliz término del viaje Madrid-Manila, y el vecindario, dando muestras de confortadora unanimidad, colgó sus balcones y engalanó las fachadas de sus casas. Las numerosas y bien afinadas bandas de música de la ciudad echáronse a la calle cuando la tarde mediaba; el buen pueblo se enardeció en su entusiasmo y en torrentes inacabables volcose en la magnífica Plaza de María Pita.