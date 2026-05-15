Estrella Galicia y 'Berlín y la dama del armiño' cierran un acuerdo internacional alrededor de su estreno

Estrella Galicia y Berlín y la dama del armiño Cedida

Estrella Galicia cierra un acuerdo internacional con 'Berlín y la dama del armiño', la nueva entrega del universo de 'La casa de papel', que se estrena hoy, 15 de mayo.

En esta entrega, Estrella Galicia acompaña el estreno con una campaña internacional articulada bajo el concepto creativo “el arte de la distracción”, que explica de manera muy clara la evolución lograda por la marca no solo en su país de origen, España, sino en su ambición de seguir creciendo de manera global, situando a la marca en lugar “dónde nadie le espera”.

El acuerdo supone el lanzamiento de dicha campaña en 18 países (España, Brasil, UK, Alemania, Portugal, Uruguay, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Albania, Grecia, Paraguay, Chile y Ecuador), e incluye además el patrocinio de la serie en 4 países (España, Brasil, UK y Alemania).

Estrella Galicia se vuelca con el Dépor en el camino al ascenso con una cerveza especial Más información

En España, como parte de este despliegue, la marca ha desarrollado activaciones de alto impacto como una intervención durante la final de la Copa del Rey y una lona en Sevilla protagonizada por Berlín, ampliando el relato más allá de la pantalla y conectando la ficción con el contexto cultural del lanzamiento.

Con esta colaboración, Estrella Galicia refuerza su posicionamiento como marca global vinculada a territorios culturales relevantes, consolidando su apuesta por el entretenimiento como plataforma para generar notoriedad, conversación y conexión con nuevas audiencias.

La colaboración entre Estrella Galicia y 'Berlín y la dama del armiño' se enmarca en una relación consolidada en torno al universo de La casa de papel, con distintas iniciativas desarrolladas en los últimos años que han llevado la narrativa de la serie a diferentes formatos y mercados internacionales, desde ediciones especiales hasta contenidos y activaciones vinculadas a su historia.

Esta nueva historia vuelve a situar a Berlín en el centro de un golpe maestro ambientado en Sevilla. Creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, la serie retoma la historia de Berlín, uno de los personajes más icónicos, interpretado por Pedro Alonso, que regresa junto a su banda para ejecutar un plan tan sofisticado como engañoso. Bajo la apariencia de un objetivo claro, el robo de La dama del armiño, se esconde una operación mucho más compleja en la que entran en juego el Duque de Málaga y su entorno, poniendo a prueba los límites del propio Berlín.

Compuesta por ocho episodios, la nueva entrega ha sido rodada en distintas localizaciones españolas como Sevilla, Madrid, San Sebastián o Peñíscola, y reúne tanto a rostros ya conocidos como Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez, y se incorporan al reparto Inma Cuesta, José Luis García-Pérez y Marta Nieto.