Estas son las fiestas del fin de semana en A Coruña y área metropolitana 

Presentación da programación coruñesa para as Letras Galegas 2026 Cedida

A Coruña y su área metropolitana vivirán un intenso fin de semana marcado por los festivales, verbenas, gastronomía, música en directo y celebraciones populares coincidiendo con el Días das Letras Galegas. Desde conciertos, sesiones DJ hasta romerías, fiestas patronales y actividades familiares, la agenda llega cargada de propuestas para todos los públicos.

Corufest y cultura LGTBIQ+ en el centro de la ciudad

El festival Corufest será uno de los grandes protagonistas del fin de semana. El viernes 15 arrancará con un encuentro sobre derechos LGTBIQ+ en Galgo Azul Espazo Cultural y culminará de madrugada con la Fiesta Corufest 2025 en Claro Boba.

Corufest

El sábado 16 continuará la programación con un encuentro literario con Pau Coya y la representación de “Nik·Eu 2.0” en el Centro Ágora. El domingo, coincidiendo con el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, el escritor y activista Ismael Ramos pondrá el broche final al festival.

RetroFuture en A Coruña

La música electrónica también tendrá su espacio con el regreso de RetroFuture, festival que reunirá durante tres días a artistas y DJs internacionales en escenarios como el C.C. Veeduría, Domus y Playa Club.

Retrofuture Festival

Entre los nombres destacados figuran Boris Divider, Dame Area, Le Syndicat Electronique, Pelacha o Christian Wünsch, en una edición centrada en la electrónica de vanguardia y el arte audiovisual.

A Festa das Letras llena la ciudad de música y tradición gallega

El programa de A Festa das Letras ofrecerá conciertos gratuitos, actividades familiares y actuaciones tradicionales en distintos puntos de la ciudad como Campo da Leña, plaza de Azcárraga, jardines de Méndez Núñez y Teatro Colón.

A Festa das Letras

El viernes actuarán grupos como Xacarandaina, Son d’aquí, Néboa, Ailá o Brais Morán & Nasaufunk, mientras que el sábado será el turno de Dakidarría, Orquestra Bravú Xangai, 9Louro o MJ Pérez.

El domingo, Día das Letras Galegas, la programación culminará con la tradicional Foliada das Letras y el concierto “Eidos” de Isabel Dobarro en el Teatro Colón.

Cheesecake Fest en Expocoruña

Los amantes del dulce también tendrán cita obligada en el Cheesecake Fest, que se celebrará del 15 al 17 de mayo en Expocoruña. El festival gourmet reunirá propuestas de tartas de queso tradicionales y sabores innovadores como Lotus, pistacho o frambuesa.

Cheesecake Fest en Expocoruña

Festa da Xuventude en Betanzos

El municipio coruñés de Betanzos acogerá la celebración de una nueva edición de la Festa da Xuventude, que tendrá lugar en el Parque do Pasatempo el 16 de Mayo.

Festa da Xuventude en Betanzos

La fiesta comenzará a las 21.30 horas con las Danzas Gremiais y a las 22.30 horas con la discoteca móvil CDC, DJ Taao y DJ Sebas 21.

Fiesta de San Isidro en Perillo

Perillo se celebrará la tradicional fiesta de San Isidro, con macro sesión vermú con el Dúo Deluxe y la Discomóvil Impacto, degustación de callos y chorizos al vino, jamonada popular, DJs y actuaciones musicales durante toda la jornada del sábado.

Fiesta de San Isidro en Perillo

I Festival das Letras Galegas en Mera

La Lagoa de Mera acogerá el I Festival das Letras Galegas, organizado por la Asociación Vecinal Maianca, donde habrá música tradicional, baile, callos y actuaciones de agrupaciones folclóricas como A Marola, Tremenda Tremolina o Os Parrafeiros.

Festival das Letras Galegas en Mera

Romería de Santa Rita en Carral

Carral celebrará el domingo la popular romería de Santa Rita en la parroquia de Beira, con misas, procesión, verbena y una amplia oferta gastronómica con pulpo, churrasco y chorizos.

La sesión vermú será a cargo del dúo Rumbo Norte y a partir de las 17:30 empezará la verbena.

Romería de Santa Rita en Carral

Fiesta de la Urbanización Sol y Mar

En Arteixo, la urbanización Sol y Mar de Oseiro organizará dos jornadas festivas con sesión DJ, tardeo, actividades infantiles y ofrenda floral a Manuel Murguía.

El sábado 16 de mayo actuará DJ Jesusiño a partir de las 22:00 horas.

El domingo 17 los actos empezarán a las 11:30 con una ofrenda floras por el día das Letras Galegas. A las 14:00 la sesión vermú será amenizada por el Dúo Caramelo.

Habrá animación infantil en el centro social por la tarde.

Fiestas de la urbanización Sol y Mar

Fiestas de Fonteculler

Fonteculler celebrará una nueva edición de sus fiestas patronales perteneciente a la parroquia de Rutis en el municipio de Culleredo. Los asistentes a esta fiesta podrán disfrutar de actuaciones musicales y degustaciones gastronómicas.

Viernes 15 de Mayo, a las 22.00 horas comenzarán la actuación de baile de Crosby y los asistentes podrán degustar una paella de marisco. A las 23.00 horas dará inicio la verbena con la orquesta Trébol.

Sábado 16, la sesión vermú de las 13.00 horas estará a cargo de Dj Borja y Dj Mateo.

Fiestas de Fonteculler

Desde las 17.00 horas habrá juegos infantiles y pintacaras, y a las 20.00 horas comenzará la degustación de zorza y queso de Arzúa y dará inicio el concierto del grupo The Muppets. A las 22.00 horas actuará el grupo Robustos y a las 22.30 horas el grupo Miami animarán la fiesta.

Domingo 17, a las 13.30 horas habrá sesión vermú con el grupo Abel y Luis y se podrá degustar cigalas y navajas a la plancha. También habrá sorteo sorpresa.

II Festa da Xuventude de San Fiz en Bergondo

San Fiz, en Bergondo, celebrará sus fiestas dedicadas a los jóvenes, al coche clásico y también a la familia.

Comienzan los actos con una gran fiesta dedicada los jóvenes. Los asistentes podrán disfrutar el viernes 15 de Mayo al atardecer con una gran churrascada tras la cual dará inicio una gran verbena con la formación Unión y Fuerza y DJ Sebas.

El sábado 16 tendrá lugar una nueva edición de la Ruta de Clásicos y de la Festa en Familia. A partir de las 10.30 horas dará inicio la ruta, previa recepción, desde el hotel Torques y se hará una parada a media mañana para tomar un pincho. El padrino de la ruta será German Castrillón.

Fiestas San Fiz Bergondo

A las 13.30 horas se celebrará la misa solemne en honor a San Victorio y al finalizar los actos religiosos se celebrará la sesión vermú con el dúo D'Vicio. Acto seguido comenzará la comida familiar con pulpo, churrasco, postre, café y bebida. A continuación, entrega de premios y sorteos y finaliza el día con la actuación del dúo D'Vicio.

El precio de la ruta será de 5€ y de la comida será 4€ (17,50€ de 6-9 años y gratis menores de 6 años).

Gran Xantar de Bandoxa en Oza Cesuras

Nueva edición del Gran Xantar de Bandoxa, en Oza Cesuras. El festejo tendrá lugar el 16 de Mayo y su menú será a base de paella, lacón asado, postre, café y chupito.

Gran Xantar de Bandoza en Oza Cesuras

El festejo también incluirá, a partir de las 14.00 horas, sesión vermú, además de tardeo y actuación de Eduardo Revelación.

El precio será dultos 25 euros; menores de 14 años 15 euros y menores de 5 años gratis.

Festa das Flores de Mandaio en Oza Cesuras

El próximo domingo 17 de Mayo los vecinos de la parroquia de Mandaio, perteneciente al municipio de Oza Cesuras, celebrarán la tradicional Festa das Flores. Comenzará a las 13.30 horas con la celebración de la misa, dando paso a la gran paellada donde el menú estará compuesto por paella, empanada, agua, vino, postre, café y chupito. El precio del menú será de 17 euros por persona.

Festas das flores de Mandaio en Oza Cesuras

Llegada la tarde se celebrará una fiesta infantil de 17.00 a 18.00 horas, y a partir de las 18.00 horas, el grupo La Tremenda animará la fiesta.

Habrá sorteos.