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A Coruña

El PP exige a Inés Rey que recupere la Policía de Barrio ante el "aumento de agresiones, riñas y peleas" en A Coruña

Redacción
15/05/2026 12:38
Miguel Lorenzo, durante su visita a Alcalde Marchesi
Miguel Lorenzo, durante su visita a Alcalde Marchesi
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El PP de A Coruña exige a Inés Rey que adopte medidas como la recuperación de la Policía de Barrio para que haya más agentes por las calles y que con su presencia preventiva evite delitos "como las peleas con agresiones y riñas que se han incrementado notablemente en las últimas semanas en diferentes barrios de la ciudad".

El portavoz popular, Miguel Lorenzo, que este viernes por la mañana se pasó por Alcalde Marchesi para oír a los vecinos, asegura que estos se siguen quejando del mal estado de la calle y de la mala imagen que deja el pavimento gris con el que están intentando repararla. Además, recordó que los datos sobre criminalidad confirman que han aumentado las riñas tumultuarias y las lesiones por apuñalamientos, peleas y altercados callejeros en la ciudad.

El número 13 de la calle Ramón Cabanillas, donde sucedió el apuñalamiento

Apuñalado un joven de 18 años en un piso de A Coruña

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"En A Coruña se han incrementado las peleas registradas en un 65% en 2025 sobre el año anterior, cuando ya habían aumentado sobre 2023. En 2025 se confirmaron un total de 150 denuncias por riñas y agresiones que se unen al aumento de otros delitos violentos y al narcotráfico", explican los populares.

"Inés Rey, lejos de tomar medidas, sigue sin hacer nada a pesar de que desde el PP llevamos años denunciando el aumento de la inseguridad en los barrios por el incremento de la delincuencia y por la falta de agentes en las calles: hoy A Coruña tiene 140 agentes menos de lo que debería", afirman.

Precinto de la Policía Local, en el 120 de la ronda de Nelle

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A todo ello suman que los policías están hoy más expuestos a los riesgos de enfrentarse a una "delincuencia cada vez más violenta y agresiva, pero Inés Rey no hace nada. La seguridad ciudadana no es un juego: hay otra forma de gobernar".

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