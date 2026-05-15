El Gobierno crea una web y un curso online gratuito para dar más información del eclipse

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, Aitana Alvarez

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se reunió ayer con representantes de la comunidad científica y de las principales asociaciones astronómicas gallegas para seguir avanzando en la planificación y coordinación del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, por el que se ha activado una página web y se impulsará un curso online gratuito sobre un fenómeno que convertirá a Galicia en uno de los mejores lugares del mundo para su observación.

Fiesta de la astronomía

El delegado ha explicado que el Ejecutivo central seguirá trabajando también de la mano de la comunidad científica y de las asociaciones astronómicas para que Galicia se convierta “en esta cita histórica en un ejemplo de organización, divulgación y seguridad”, además de que el objetivo es que este fenómeno sea “la gran fiesta de la astronomía en Galicia”.

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Durante el encuentro, Pedro Blanco también incidió en que el eclipse representa “una oportunidad extraordinaria para Galicia”, no solo desde el punto de vista turístico y económico, sino también científico y divulgativo, pero el delegado del Gobierno ha apelado a la “prudencia” y ha insistido en la necesidad de que se utilicen “gafas homologadas” para protegerse.

En este sentido, se ha activado la página web triodeeclipses.es, en la que la ciudadanía podrá consultar información oficial, recursos divulgativos y recomendaciones de seguridad relacionadas con el eclipse.

Además, el Ministerio de Educación ofrece hasta el próximo 23 de mayo un curso online, gratuito y abierto a la ciudadanía para aprovechar el potencial educativo de este fenómeno astronómico.