El crucero confinado por un brote de gastroenteritis hará escala este sábado en A Coruña

El crucero 'Ambition', durante su confinamiento en el puerto de Burdeos EFE

Después de que durante este viernes el trasatlántico en el que se dio un brote de hantavirus navegase frente a las costas coruñesas, este sábado llegará hasta el Puerto de A Coruña el 'Ambition', el crucero que fue confinado este miércoles en Francia tras la muerte de un pasajero y la aparición de decenas de casos con síntomas de gastroenteritis "aguda" derivada de un norovirus.

Según fuentes cercanas, el barco, en el que viajan 1.700 personas llegará a las 09.30 horas al Muelle de Trasatlánticos para marcharse a última hora del día con destino Gijón.

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En principio, estaba previsto que el barco hiciese escala en Ferrol antes de continuar hacia Gijón, pero finalmente es la dársena coruñesa la que recibirá al 'Ambition'. Lo que todavía no se conoce es si los pasajeros podrán bajar libremente a la ciudad, o se producirá algún confinamiento.

Al respecto, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha pedido al Ministerio de Sanidad información sobre el crucero afectado por el brote. El responsable de Sanidade ha destacado que es competencia estatal de Sanidad Exterior, indicando que la Xunta "sigue esperando" a ser informada.

Caamaño ha dicho que es precisa esa información para saber si se tienen que tomar medidas desde Galicia, aunque ha recordado que se trata de un virus que provoca una infección "frecuente" a lo largo del año en fiestas o colegios.