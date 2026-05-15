Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Colegio de Médicos de A Coruña celebra elecciones el 18 de junio

Ep
15/05/2026 11:35
Acto en el Colegio de Médicos de A Coruña
El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

La Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de A Coruña ha convocado elecciones para la renovación del órgano de gobierno colegial, que se celebrarán el 18 de junio.

Del proceso electoral saldrán elegidos todos los cargos de la Junta: presidente; vicepresidentes primero, segundo y tercero; secretario general; vicesecretario; tesorero-contador y diez vocales. Están llamados a participar todos los médicos colegiados en la provincia con anterioridad al 1 de mayo de 2026.

Cualquier colegiado puede optar a formar parte de la Junta Directiva del Colegio como vocal, siempre que esté al corriente de todas las obligaciones corporativas y no se encuentre sometido a expediente ni afectado por incapacidad legal o estatutaria. Sin embargo, para ser presidente, vicepresidente, secretario general, vicesecretario o tesorero-contador es necesario, además, ejercer la profesión.

Aquellos interesados en presentar una candidatura pueden hacerlo hasta el 2 de junio. El actual presidente de la institución, Luciano Vidán, ha confirmado que se presentará a la reelección encabezando su candidatura.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Estrella Galicia y Berlín y la dama del armiño

Estrella Galicia y 'Berlín y la dama del armiño' cierran un acuerdo internacional alrededor de su estreno
Redacción
El ideal gallego

Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera, compartirán cartel en Sevilla por primera vez
EFE
Miguel Lorenzo, durante su visita a Alcalde Marchesi

El PP exige a Inés Rey que recupere la Policía de Barrio ante el "aumento de agresiones, riñas y peleas" en A Coruña
Redacción
El Bow de La Marina, nuevamente precintado

El Ayuntamiento de A Coruña precinta un local de La Marina por exceso de ruido
Guillermo Parga