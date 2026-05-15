El Colegio de Médicos de A Coruña celebra elecciones el 18 de junio

Acto en el Colegio de Médicos de A Coruña El Ideal Gallego

La Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de A Coruña ha convocado elecciones para la renovación del órgano de gobierno colegial, que se celebrarán el 18 de junio.

Del proceso electoral saldrán elegidos todos los cargos de la Junta: presidente; vicepresidentes primero, segundo y tercero; secretario general; vicesecretario; tesorero-contador y diez vocales. Están llamados a participar todos los médicos colegiados en la provincia con anterioridad al 1 de mayo de 2026.

Cualquier colegiado puede optar a formar parte de la Junta Directiva del Colegio como vocal, siempre que esté al corriente de todas las obligaciones corporativas y no se encuentre sometido a expediente ni afectado por incapacidad legal o estatutaria. Sin embargo, para ser presidente, vicepresidente, secretario general, vicesecretario o tesorero-contador es necesario, además, ejercer la profesión.

Aquellos interesados en presentar una candidatura pueden hacerlo hasta el 2 de junio. El actual presidente de la institución, Luciano Vidán, ha confirmado que se presentará a la reelección encabezando su candidatura.