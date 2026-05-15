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A Coruña

El Cheesecake Fest endulza A Coruña este fin de semana 

El festival gastronómico que se realiza en ExpoCoruña comenzó este viernes y acabará el domingo 

Redacción
15/05/2026 21:12
Cheesecake fest en ExpoCoruña
Decenas de personas disfutan del Cheesecake fest en ExpoCoruña
Cedida
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Este viernes 15 de mayo comenzó en ExpoCoruña el Cheesecake Fest que permanecerá abierto, para el deleite de los más golosos, durante todo el fin de semana en un amplio horario. 

Este festival gastronómico ofrece a los visitantes una amplia gama de tartas de queso artesanales de todos los tipos, texturas y sabores. Desde la tradicional tarta de queso hasta la de chocolate belga, pasando por la de pistacho o de diferentes tipos de galletas, como Lotus y Dinasurus.

El viernes permanecerán abiertos hasta las 22.00 horas y la entrada es gratuita. Sábado y domingo el horario matinal será de 12.00 a 14.30 horas, mientras que por las tardes puede visitarse desde las 16.00 hasta las 22.00 horas.  

El Cheesecake Fest se celebró anteriormente en ciudades como León y Vigo con gran éxito. Próximamente, del 21 al 24 de mayo, estarán en Ourense.  

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