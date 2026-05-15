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A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña precinta un local de La Marina por exceso de ruido

Se trata de la segunda vez desde diciembre que decide cerrar el establecimiento, enfocado a un público de mediana edad

Guillermo Parga
Guillermo Parga
15/05/2026 12:34
El Bow de La Marina, nuevamente precintado
El Bow de La Marina, nuevamente precintado
Patricia G. Fraga
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El Ayuntamiento de A Coruña ha procedido al precinto del Bow9, uno de los referentes del tardeo y la primera copa en la avenida de La Marina. Situado en el número 2, es un establecimiento conocido por sus fiestas temáticas y por ser parada habitual de un segmento de edad que va de los 20 a los 45 años, algo cada vez menos habitual en una oferta que tiende a la especialización.

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Fuentes municipales aseguran que el precinto llega tras "una denuncia por ruidos con medición positiva". Además, el Bow9 ya había tenido un cierre de tres meses y la propiedad acaba de solicitar de nuevo la licencia 1B, que permite la reproducción musical en el interior. El Ideal Gallego se ha puesto en contacto también con la empresa, que dice desconocer los motivos del precinto y deja todo en manos de su equipo jurídico.

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No se trata de la primera ocasión en la que la Policía Local propone sanción para el Bow9, ya que el pasado mes de diciembre también se produjo el precinto del mismo negocio, concretamente el día 28. La situación generó un caos tanto para los organizadores de la fiesta de Fin de Año como para quienes habían comprado la entrada, que se veían en la calle en la celebración más exclusiva y especial del año. Entonces, según la comunicación remitida por el Ayuntamiento, el motivo del precinto fue "el exceso de decibelios y la utilización de equipos de sonido que no son acordes con la licencia del establecimiento". Básicamente, tener dj en directo.

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En los últimos meses han sido varios los controles realizados en la avenida de La Marina, con diversas sanciones a establecimientos enfocados a un público más maduro. Locales como Le Tavernier o Piccadilly han tenido que pasar por caja en los últimos meses, a pesar de considerarse en muchos casos modélico el comportamiento de sus clientes.

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