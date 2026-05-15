Dani Martín recuerda su primera vez en A Coruña

German Barreiros

Que la nostalgia vende y emociona sería una injusta sentencia para definir la apoteósica visita de Dani Martín a un Coliseum a reventar, como rendido de antemano a una época y un momento. Aquellos que en su día tenían a sus padres en la puerta esperando, y que en muchos casos aparcaron por unas horas a sus hijos, se lo pasaron como enanos con una época que, por lo que parece, seguro que volverá.

La primera vez que salimos a tocar fuera de Madrid fue en el parking del estadio de riazor y en sada el verano pasado. Aquella noche había 16 personas desconocidas que no había visto en mi vida.

El lleno hasta la bandera del Coliseum puso a prueba la infraestructura de accesos de un Coliseum aún capado en uno de sus accesos, y que obligó a 20 minutos de cortesía para dar cabida a las casi 9.000 (con las del sábado serán 18.000) cantores del loco y fans de un Dani Martín que devolvió con creces la liturgia de sus fieles.

Todo remitió a comienzo de siglo, desde la introducción con el ‘Si te vas’ de Extremoduro a la estética ‘American Idiot’ (2004) del propio Martín. El cantante madrileño y su banda parecieron Billy Joe Armstrong y compañía. Sí, en todos los sentidos. Aquella música que muchos de los presentes consideraban de pijos y canallitas hace ‘putos 25 años’ (así se llama la gira) suena ahora rebelde, cañera y hasta punkorra. Quizás, se trata de “esa música indiferente” a la que se refiere la letra de ‘Zapatillas’, que por cierto sirvió para abrir el repertorio.

Dani Martín edita en vinilo su "controvertido" sencillo 'Ester Expósito' Más información

Cayeron seguidos diez temas/hits de la banda que Martín y su primo elevaron a herederos reconocidos de Hombres G, y que acabó por sembrar su propio camino de rosas. Volverá’, ‘A contracorriente’ y ‘Besos’ cayeron en ese primer bombazo, sin miedo a que se agotase el filón.

“¡Arriba Coruña!”, seguido del protocolario “boas noites” fue de las pocas interacciones alén de la música que se permitió el protagonista del bolo. “Menudo regalo y muchísimas gracias por estar aquí esta noche”, añadió.

Galería Concierto de Dani Martín en el Coliseum de A Coruña Ver más imágenes

Para el ligero repertorio solitario, solamente nueve de las 27 canciones totales, hay que destacar ‘¡Qué bonita la vida!’, orquestada y con todo el público manos en alto. En realidad, pocos o muy pocos se sentaron en las casi dos horas de show “Esta canción la escribimos el señor Iñaki García al piano y yo, hace catorce años, y qué bonito es vivir”, confesó. “La camiseta no te la puedo dar, mi amor, porque tengo cuerpo de persona mayor ya, ¿es esto La Revuelta, tirando cosas al escenario?”, agregó. Resultó ser una iniciativa solidaria con Senegal.

Recuperó para el tramo final Dani Martín los éxitos de El Canto del Loco, con ‘La madre de José’ sonando, en opinión de muchos, mucho más atronadora que en origen. “Me gusta mucho el estadio de Riazor”, confesó en medio del clima mágico de una ciudad que le devolvió una ovación atronadora.

Un millar de personas ‘hacen cola’ para ver a Dani Martín en A Coruña en 2026 Más información

Pasada la mitad del bolo con creces, y con la temperatura por las nubes entre las llamas constantes que brotaban del escenario y los calores propios del recinto, cayeron de golpe ‘Volver a disfrutar’ o ‘Ya nada volverá a ser como antes’, esa fallida profecía de los teenagers de principio del siglo XXI. ‘Ester Expósito’, bromas del respetable con Mbappé incluidas, fue el único inciso personal. ‘Insoportable’ terminó por ser una despedida hasta los nuevos 18 de los de taitantos. Por cierto, por las dudas, el Dani Martín de 2026 mira a los ojos y aguanta el tirón al ‘niñato’, que diría su amigo Fernando Torres, de hace un cuarto de siglo.