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A Coruña

Boris Izaguirre afectado por el desvío de los vuelos a Alvedro 

El presentador manifestó por redes sociales su disgusto por el tiempo de espera en Madrid 

Redacción
15/05/2026 17:43
Boris Izaguirre
Boris Izaguirre, durante la alfombra roja de los Premios Platino 2026
EFE
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Boris Izaguirre ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen del ticket del vuelo Madrid-A Coruña de AirEuropa, que ha sufrido un retraso de un poco más de dos horas. 

El presentador de programas de televisión como 'Lazos de sangre' escribió en su cuenta "Este avión aún no ha despegado y estamos en la cabina desde la hora que veis reflejada! Las explicaciones de la aerolínea son inverosímiles!". 

El vuelo correspondiente a este viernes 15 de mayo, con hora de abordaje a las 14.25 horas no salió a tiempo del aeropuerto de Madrid. Sin embargo, fuentes aeroportuarias en Alvedro han informado a El Ideal Gallego que solamente ha habido "algún retraso puntual, pero por las regulaciones derivadas de las tormentas en Madrid y Barcelona estos días pasados". 

Acotan que la circulación aeroportuaria se ha mantenido  "sin desvíos, más allá del vuelo de la semana pasada, procedente de Mallorca". 

El aeropuerto de Alvedro ha albergado el 80% de la operativa de Lavacolla, en Santiago, tras el cierre de este último por obras. Hasta el momento, Alvedro ha aprobado el examen con muy pocos contratiempos, derivados de las condiciones climáticas.

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