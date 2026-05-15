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A Coruña

Así saciará A Coruña la sed de ascenso

Los bares del entorno de Riazor se preparan para un riego de nuevo histórico

Guillermo Parga
Guillermo Parga
15/05/2026 10:10
Cajas de cerveza Estrella Galicia
Cajas de cerveza Estrella Galicia
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Hace exactamente dos años, en mayo de 2024, la hostelería de Riazor dijo basta antes que el hígado de sus clientes. Literalmente, no fue capaz de cumplir las demanda que suponía desquitarse del largo paseo por el infierno de la Primera Federación. El ascenso contra el Barça B destrozó todas las previsiones y dejó los bares del entorno sin una sola gota de alcohol, lo que ha servido también como vara de medir y referencia de cara al pedido de esta semana. Los camiones y la logística de los principales comerciales se pasean por Manuel Murguía y la avenida de La Habana como si fueran Tierra Santa. El riego de cerveza se ha disparado a niveles de récord nuevamente.

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Fuentes de Estrella Galicia indican: "La Fan Zone ha hecho el mismo pedido, más o menos, que hace dos años. Los locales estarán todos hasta arriba de provisiones". Además, el pronóstico es que la dinámica sea de récord si se dan las circunstancias necesarias. "Si se montan pantallas contra Las Palmas y el Valladolid va a ser la bomba", advierten.

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Una de las paradas más habituales, la Creedence Rock Bar, viene de marcar récords. "El Día de las Peñas batimos la caja histórica del local", dice la propiedad. "Tenemos preparadas para el domingo 60 cajas en frío. Va a ser una locura de gente y se va a vender muchísimo", pronostica, aunque matiza que la hora, las dos de la tarde, puede suponer un hándicap. El Rompeolas, por su parte, da por seguro que "se va a vender más que un día normal, aunque a lo mejor menos que un sábado a las ocho de la tarde. Todavía estamos preparándonos para el 31 de mayo". Incluso el Bar Acople, que llevaba semanas cerrado por motivos personales, volverá a abrir sus puertas para este fin de semana.

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