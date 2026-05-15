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A Coruña

Abiertos los campamentos de verano del centro de arte de la Fundación María José Jove

Efe
15/05/2026 15:13
Centro de Arte Fundación María José Jove
Centro de Arte Fundación María José Jove
Museos de Galicia
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El centro de arte de la Fundación María José Jove abrió este viernes las inscripciones a sus campamentos de verano.

El centro de arte presentó su programación de campamentos de verano con dos propuestas diferenciadas para público infantil y adolescente, que se celebrarán en las instalaciones del centro, en horario de mañana.

'A lomos de una nube' está dirigido a menores de entre seis y doce años y se desarrollará del 29 de junio al 24 de julio, informa la entidad.

El programa, diseñado con el colectivo 'La Querencia' y el departamento de Educación y Mediación del centro, toma el clima como punto de partida para la investigación y la práctica artística, con inscripción por semanas o por mes completo.

El campamento se divide en cuatro semanas temáticas: La primera (29 de junio-4 de julio) gira en torno al cuerpo: cómo el sol, la alimentación o la ropa inciden en el equilibrio físico; y la segunda (6-10 de julio) se centra en la observación de fenómenos atmosféricos -nubes, vientos- combinando perspectivas científicas con saberes tradicionales.

La tercera semana (13-17 de julio) aborda las transformaciones del clima mediante simulaciones y creación audiovisual, con la mirada puesta en el consumo energético y las emisiones y el mes cierra del 20 al 24 de julio con el diseño y construcción colectiva de un refugio climático, a partir de todo lo aprendido.

Para adolescentes

Para adolescentes de entre trece y diecisési años, el centro propone 'Construir un cuerpo colectivo', un laboratorio de experimentación artística que toma el paisaje atlántico de A Coruña como escenario.

Se celebrará del 29 de junio al 3 de julio y lo impartirán la artista textil y química Reyes Pe, el equipo de diseño e investigación Sirope Lab y la mediadora cultural Teresa Mata.

Durante la semana, los participantes trabajarán con biomateriales, tintes naturales y técnicas fotográficas artesanales como la antotipia, combinando salidas al territorio con trabajo manual.

Los paseos servirán para recoger materiales y observar texturas y elementos vegetales del entorno, conectando la práctica artística con la sostenibilidad y la memoria del lugar.

El campamento concluirá con la creación de una pieza colectiva, blanda y habitable, que recogerá el proceso de toda la semana.  

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