Abiertos los campamentos de verano del centro de arte de la Fundación María José Jove

Centro de Arte Fundación María José Jove Museos de Galicia

El centro de arte de la Fundación María José Jove abrió este viernes las inscripciones a sus campamentos de verano.

El centro de arte presentó su programación de campamentos de verano con dos propuestas diferenciadas para público infantil y adolescente, que se celebrarán en las instalaciones del centro, en horario de mañana.

'A lomos de una nube' está dirigido a menores de entre seis y doce años y se desarrollará del 29 de junio al 24 de julio, informa la entidad.

El programa, diseñado con el colectivo 'La Querencia' y el departamento de Educación y Mediación del centro, toma el clima como punto de partida para la investigación y la práctica artística, con inscripción por semanas o por mes completo.

El campamento se divide en cuatro semanas temáticas: La primera (29 de junio-4 de julio) gira en torno al cuerpo: cómo el sol, la alimentación o la ropa inciden en el equilibrio físico; y la segunda (6-10 de julio) se centra en la observación de fenómenos atmosféricos -nubes, vientos- combinando perspectivas científicas con saberes tradicionales.

La tercera semana (13-17 de julio) aborda las transformaciones del clima mediante simulaciones y creación audiovisual, con la mirada puesta en el consumo energético y las emisiones y el mes cierra del 20 al 24 de julio con el diseño y construcción colectiva de un refugio climático, a partir de todo lo aprendido.

Para adolescentes

Para adolescentes de entre trece y diecisési años, el centro propone 'Construir un cuerpo colectivo', un laboratorio de experimentación artística que toma el paisaje atlántico de A Coruña como escenario.

Se celebrará del 29 de junio al 3 de julio y lo impartirán la artista textil y química Reyes Pe, el equipo de diseño e investigación Sirope Lab y la mediadora cultural Teresa Mata.

Durante la semana, los participantes trabajarán con biomateriales, tintes naturales y técnicas fotográficas artesanales como la antotipia, combinando salidas al territorio con trabajo manual.

Los paseos servirán para recoger materiales y observar texturas y elementos vegetales del entorno, conectando la práctica artística con la sostenibilidad y la memoria del lugar.

El campamento concluirá con la creación de una pieza colectiva, blanda y habitable, que recogerá el proceso de toda la semana.