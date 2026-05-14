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Bus atascado en la plaza de Pontevedra
A Coruña

Un autobús queda atascado en la plaza de Pontevedra y provoca retenciones en A Coruña

Varios conductores se vieron afectados por el atasco mientras los operarios trabajan para liberar el vehículo 

Redacción
14/05/2026 11:02

Un autobús quedó atascado este jueves en la salida del túnel de la plaza de Pontevedra hacia Juan Flórez, lo que obligó  a la Policía Local a intervenir para retirar varios pivotes y permitir maniobrar para salir salir de la zona, además de habilitar el tráfico por el carril izquierdo. Los pasajeros han hecho trasbordo en otro autobús.

Bus atascado en la plaza de Pontevedra
El bus quedó atrapado a la salida del túnes de la plaza de Pontevedra
El Ideal Gallego

El incidente generó importantes retenciones de tráfico durante varios minutos en uno de los puntos más transitados del centro de la ciudad. Varios conductores se vieron afectados por el atasco mientras los operarios trabajan para liberar el vehículo. 

No se han registrado daños personales, aunque la circulación se vio notablemente alterada hasta que el autobús pudo continuar la marcha. 

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