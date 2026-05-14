Un autobús queda atascado en la plaza de Pontevedra y provoca retenciones en A Coruña

Un autobús quedó atascado este jueves en la salida del túnel de la plaza de Pontevedra hacia Juan Flórez, lo que obligó a la Policía Local a intervenir para retirar varios pivotes y permitir maniobrar para salir salir de la zona, además de habilitar el tráfico por el carril izquierdo. Los pasajeros han hecho trasbordo en otro autobús.

El bus quedó atrapado a la salida del túnes de la plaza de Pontevedra El Ideal Gallego

El incidente generó importantes retenciones de tráfico durante varios minutos en uno de los puntos más transitados del centro de la ciudad. Varios conductores se vieron afectados por el atasco mientras los operarios trabajan para liberar el vehículo.

No se han registrado daños personales, aunque la circulación se vio notablemente alterada hasta que el autobús pudo continuar la marcha.