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A Coruña

Un apuñalamiento entre hermanos en A Coruña acaba con uno detenido y otro en el hospital

Sucedió de madrugada en el barrio de Os Mallos entre dos vecinos conocidos por su conflictividad

Guillermo Parga
Guillermo Parga
14/05/2026 12:47
El número 13 de la calle Ramón Cabanillas, donde sucedió el apuñalamiento
El número 13 de la calle Ramón Cabanillas, donde sucedió el apuñalamiento
Joaquín Abad
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Amaneció el barrio de Os Mallos con el susto en el cuerpo por las consecuencias de una discusión que, según fuentes policiales, estuvo cerca de acabar en tragedia. Sucedió a primera hora del jueves, alrededor de las 6 de la mañana, en el número 13 de la calle Ramón Cabanillas. Allí, dos hermanos se enzarzaron en una discusión que acabó con uno de ellos ingresado en el Chuac y el otro detenido en Lonzas.

Servicios de emergencia en el lugar del suceso registrado este pasado sábado en paseo de Ronda, en A Coruña

Una nueva muerte se suma a un mes y medio de tragedia en A Coruña

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Durante toda la mañana la presencia de la Policía Nacional fue constante, tanto de paisano como en coches patrulla. Allí se realizaron labores de toma de huellas, interrogatorio a los vecinos y custodia del piso en cuestión, una vez los protagonistas de la pelea había sido trasladados a dependencias policiales y al centro hospitalario, respectivamente.

El narcotráfico persiste en los barrios a pesar de que casi ha desaparecido el factor okupa

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Aunque no han trascendido los motivos de la discusión, tanto fuentes policiales como vecinos consultados por este diario reconocen que los hermanos en cuestión son viejos conocidos en el entorno, y se les atribuyen actividades relacionadas con el menudeo que, con frecuencia, han provocado la intranquilidad en el día a día del barrio.

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