Un apuñalamiento entre hermanos en A Coruña acaba con uno detenido y otro en el hospital

El número 13 de la calle Ramón Cabanillas, donde sucedió el apuñalamiento Joaquín Abad

Amaneció el barrio de Os Mallos con el susto en el cuerpo por las consecuencias de una discusión que, según fuentes policiales, estuvo cerca de acabar en tragedia. Sucedió a primera hora del jueves, alrededor de las 6 de la mañana, en el número 13 de la calle Ramón Cabanillas. Allí, dos hermanos se enzarzaron en una discusión que acabó con uno de ellos ingresado en el Chuac y el otro detenido en Lonzas.

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Durante toda la mañana la presencia de la Policía Nacional fue constante, tanto de paisano como en coches patrulla. Allí se realizaron labores de toma de huellas, interrogatorio a los vecinos y custodia del piso en cuestión, una vez los protagonistas de la pelea había sido trasladados a dependencias policiales y al centro hospitalario, respectivamente.

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Aunque no han trascendido los motivos de la discusión, tanto fuentes policiales como vecinos consultados por este diario reconocen que los hermanos en cuestión son viejos conocidos en el entorno, y se les atribuyen actividades relacionadas con el menudeo que, con frecuencia, han provocado la intranquilidad en el día a día del barrio.