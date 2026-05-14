Las rutas de Lavacolla se llenan más en el aeropuerto de A Coruña

Pasajeros en el interior de la terminal de Alvedro Quintana

Alvedro continúa sacando pecho en medio del debate aeroportuario gallego. Desde el 23 de abril opera el grueso de las rutas de Lavacolla, debido a su cierre temporal hasta el 27 de mayo para acometer obras de renovación en su pista. Según estadísticas ofrecidas por la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, extraídas de los datos de AENA, las conexiones del aeropuerto de Santiago se llenan más en A Coruña. Y todo ello teniendo en cuenta que los datos son de ocho jornadas de operaciones en Alvedro y 22 en Santiago.

Londres-Heathrow, Sevilla, Málaga, París-Orly y Palma de Mallorca son las nuevas incorporaciones provisionales en la terminal coruñesa, además de los refuerzos en otras rutas como Barcelona, Madrid y Canarias. Así, en abril todos los ‘nuevos’ enlaces cosecharon mayores porcentajes de ocupación en Alvedro que en Rosalía de Castro, a excepción de Sevilla.

En el caso de la ruta con Londres, la cifra en A Coruña alcanzó en abril un 89,8% de ocupación, frente al 82% en Santiago. París-Orly, por su parte, cosechó un 90,4%, por encima del 86,9% de Lavacolla. En el caso de Palma de Mallorca, el porcentaje aumenta hasta el 92,3%, en comparación con el 85,1% de su aeropuerto original. Málaga también registró saldo superior en Alvedro, aunque con una cifra más ajustada: 91,3% frente a 91%. Así, solo Sevilla tuvo más éxito en el aeródromo de la capital, con 88,9% y 84,2% en A Coruña.

Alvedro, por lo tanto, demuestra que la alta demanda que tiene el aeropuerto y que se puede comprobar mes a mes con los altos datos de ocupación que registran sus rutas –incluso algunas de las que han abandonado la terminal en los últimos meses, como Londres, Málaga y Valencia– es más que suficiente garantía para las aerolíneas a la hora de apostar por establecerse en la terminal.

Para el portavoz de Alvedro Vuela Más Alto, Alberto Maroto, los resultados dejan claro que el aeropuerto de A Coruña “ha tenido una acogida superior a Santiago desde el minuto cero”. “Alvedro ha tenido un crecimiento evidentemente superior a lo esperado. Ha habido un lleno prácticamente absoluto de las rutas, pero hemos visto que la terminal, si bien hay áreas que no han colapsado, hay otras que sí, como las zonas de embarque, están desbordadas”, señalan desde la plataforma.

El resto de rutas en Alvedro también cosechó grandes porcentajes, salvo el enlace a Tenerife Norte operado por Binter (52,9%), debido a la competencia con Vueling en la misma conexión (87,5%). Madrid, operada por Iberia, Air Europa y Air Nostrum, obtuvo un 86,4%, 80,7% y 91,8% respectivamente. Barcelona, ruta de Vueling, alcanzó el 90,8% de ocupación media. Gran Canaria, tanto por parte de Binter como de Vueling, llegó al 79,5% y 91,3%. Las rutas de Easyjet, Milán y Ginebra, alcanzaron el 90% y 91,8% respectivamente.

La terminal registró en abril un 25,4% más de pasajeros que en el mismo mes del año anterior, según las estadísticas publicadas este martes por AENA. El cierre temporal de Lavacolla ha impulsado el tráfico en Alvedro hasta las 134.135 personas que utilizaron la infraestructura coruñesa el mes pasado. En abril, Santiago registró 164.277 pasajeros, un 42,3% menos que en el curso previo. Es necesario recordar que esta terminal lleva en caída libre de viajeros desde 2025, mientras que la de A Coruña no ha parado de crecer. Peinador, por su parte, se queda a las puertas de los 100.000 pasajeros, con 98.250, un 13,7% más, contribuido también por el cierre de Lavacolla.

Enaire

Alvedro Vuela Más Alto informó ayer, además de una decisión tomada por Enaire a raíz de una noticia que ya adelantó este diario. Los técnicos del gestor de navegación aérea de España “están trabajando en la forma de evitar que las nuevas aproximaciones ILS a Alvedro con los tramos de frustrados basados en una tecnología por satélite incurran en problemas operativos y en más desvíos”.

Precisamente esta entidad de apoyo al aeropuerto de A Coruña alertó que esta nueva aproximación “tiene unos mínimos mucho más altos y va a provocar muchísimos más desvíos en condiciones de baja visibilidad desde que entre en vigor”. El gestor, aseguran desde Alvedro Vuela Más Alto, “se encuentra realizando los ajustes necesarios en esta nueva maniobra para igualar sus mínimos a la actual maniobra ILS que quedaría relegada a secundaria tras la entrada en vigor del nuevo ciclo”.

No obstante, añaden, “desde Enaire han trasladado que mientras no se publique la actualización de la aproximación ILS basada en satélite que reduzca sus mínimos y permita, al menos, una operativa similar a la actual ILS basada en navegación convencional, se va a primar la utilización de esta última maniobra para que, de esta manera, se mantenga la actual operativa y evitando comprometer los aterrizajes de las aeronaves en condiciones de baja visibilidad”.

Por último, el gestor también destaca que “están trabajando en una optimización global de los procedimientos en A Coruña y abre la puerta a estudiar la viabilidad de implantar un ILS de categoría III”. El ILS de Alvedro, es decir, su sistema de aterrizaje instrumental, está capacitado para permitir aproximaciones en categoría 3, pero Enaire lo relegó a la categoría 2 a causa de una serie de obstáculos que impiden su aplicación. Todo ello provoca que en días de baja visibilidad los pilotos no puedan acercarse lo suficiente a la pista o su balizamiento previo, quedándose por encima de la última capa de nubes”.