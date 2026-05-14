Rosa Rodríguez, de 'Pasapalabra', vuelve a Filología:"Aprendín máis de 70.000 palabras"
La concursante repasó el enorme esfuerzo que hubo detrás de su paso por el programa
Rosa, ganadora de 'Pasapalabra', recibió este jueves un homenaje en la Facultad de Filología de A Coruña, donde fue recibida por el rector Ricardo Cao y regresó al mismo salón en el que años atrás presentó su Trabajo de Fin de Grado.
Durante el encuentro, la concursante repasó el enorme esfuerzo que hubo detrás de su paso por el programa. Confesó que todavía no ha cobrado el premio porque “las cosas de la tele van despacio” y explicó que, tras la pandemia, decidió perseguir un objetivo poco habitual, preparándose durante años tanto mental como económicamente para poder afrontar su participación en el concurso.
“A decisión tomoume a min”, aseguró ante los asistentes. Rosa contó que siempre quiso dedicarse a la enseñanza y aprender inglés, pero que acabó presentándose al casting de 'Pasapalabra' también como una oportunidad laboral y, sobre todo, por la ilusión que le hacía a su madre, gran seguidora del formato.
La gallega relató cómo convirtió el concurso en el centro de su vida. Llegó a estudiar hasta doce horas diarias cuando estaba desempleada y, más tarde, continuó preparándose incluso mientras trabajaba. “Todo o tempo que estaba esperta dedicábame o concurso”, reconoció. Durante meses utilizó técnicas como los “palacios mentales” y calcula haber memorizado entre 70.000 y 80.000 palabras.
“Non podía desconectar nin lendo un libro”, explicó. De hecho, confesó que 2025 fue el primer año de su vida en el que no leyó ninguna novela porque cada palabra que veía sentía que debía aprenderla para el rosco. También recordó que pasó más de año y medio viendo programas antiguos y estudiando miles de roscos para entender cómo podían formular las preguntas.
Rosa explicó además que nunca preparó específicamente las pruebas que se le hacían durante el concurso, centrando toda su atención en el rosco y en la silla azul, que definió como "o trampolín para continuar no programa'".
Durante la charla también hubo espacio para hablar de la presión mediática y de las críticas en redes sociales. La concursante admitió que algunos comentarios sobre su conocimiento deportivo tenían un componente machista, aunque defendió que siempre intentó mantenerse al margen de la opinión externa: "O que fago non o fago para a mirada dos demais", afirmó.
La ganadora recordó igualmente lo difícil que fue gestionar el final de una etapa que condicionó durante años su vida diaria: "Cando gañei, estaba en shock", confesó. Explicó que las semanas posteriores a la victoria fueron especialmente duras porque tuvo que asumir que todo aquello se terminaba después de cinco años tomando decisiones en función del programa.
Sobre la polémica generada por los impuestos del premio, Rosa defendió que contribuir "é un privilexio", ya que considera que su formación y sus oportunidades han sido posibles gracias a lo público, unas palabras que fueron recibidas con un aplauso por parte del auditorio.
Ahora, asegura, sigue intentando digerir el éxito y recuperar cierta normalidad mientras aprende, poco a poco, a dejar de pensar constantemente en 'Pasapalabra'.