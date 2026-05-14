Los negocios de empresas locales, los vuelos y la Fundación MOP impulsan el turismo internacional en A Coruña

Turistas en María Pita Javier Alborés

El turismo internacional gana cada vez más terreno en A Coruña. Y pese a que muchos achacan la llegada de cruceros al hecho de escuchar en las terrazas hablar inglés, francés o alemán, no todos llegan por mar. Lo cierto es que, según el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, el turista extranjero representa ya el 25% del cliente que se hospeda en la ciudad. El motivo: negocios, cultura y conexiones aéreas internacionales.

“Gracias a los vuelos internacionales que ha tenido la ciudad y los que tiene, se produjo un incremento de turistas extranjeros. También acciones como la exposición de la Fundación MOP, que tiene una gran repercusión internacional. Todo ello junto al desarrollo de empresas que necesitan este cliente extranjero”, señala el también director del NH Collection Finisterre. Así, Collazos sostiene que todo ello ha incrementando en un diez por ciento el número de clientes que provienen de otros países: “En años previos representaba el 15% de los clientes, pero desde 2024 es ya el 25%”, comenta.

“Las empresas locales más grandes necesitan gente de fuera para desarrollar los negocios”, añade. Collazos descarta que la gran presencia de viajeros extranjeros sea exclusivamente gracias a las rutas de Lavacolla que están siendo operadas en Alvedro. “En los hoteles, de momento, no se ha notado especial incidencia. Evidentemente, algo va a afectar en positivo, pero no se ha cuantificado de momento esa mayor afluencia”, reconoce el presidente de Hospeco.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, indica que, independientemente de que haya cruceros o no, “el turismo internacional representa entre el 25 y 30 por ciento del total en Galicia y es probable que, desde que Alvedro opera los vuelos de Lavacolla, estos pasen por A Coruña, de ahí que se aprecie mayor afluencia”.

De cara al verano, Collazos adelanta que “hay un perfil de clientes extranjero muy importante que viene exclusivamente a ver el eclipse. Hemos detectado que hay un volumen muy alto de grupos de Estados Unidos que han reservado habitaciones”. El director de Viajes Embajador y miembro del consejo directivo de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes (Agavi), Óscar Regal, aporta más nacionalidades a la lista: “Hay un potente perfil de cliente norteamericano, pero también de japoneses y europeos, entre otros”.