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A Coruña

Las farolas de los Cantones están instaladas en París, Londres, Milán, San Petersburgo y Turín

El portavoz popular las califica de "flexos", "chirimbolos" y "focos para un partido de fútbol"

Lara Fernández
Lara Fernández
14/05/2026 14:14
Las nuevas farolas de los Cantones
Las nuevas farolas de los Cantones
Javier Alborés
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El Partido Popular llevó a pleno este jueves una moción relativa a la nueva parada de autobuses en el lateral del teatro Colón. No sin tachar de “chapuzas” las obras del Gobierno municipal en los Cantones. Y durante la exposición del tema, su portavoz, Miguel Lorenzo, mencionó las polémicas farolas instaladas en el entorno del Obelisco y los Cantones, a las cuales calificó como “flexos” o "focos para un partido de fútbol"

El portavoz municipal, José Manuel Lage, contestó, anunciando que “el modelo de farolas que a usted no le gusta está instalado en París, Londres, Milán, Copenhague, San Petersburgo, Turín, Barcelona y Madrid. Que hagan críticas tan burdas y hablen de flexos...”. El concejal de Economía añadió, además, que los populares "se superan todos los días ampliamente" y recordó que, tanto la nueva parada de autobuses como las obras de los Cantones "fueron presentadas junto a la conselleira de Vivenda".

A esto la alcaldesa, Inés Rey, quiso apostillar: “Flexos no, ponemos chirimbolos, que me gusta más”, ironizó, en relación a los términos utilizados por el popular sobre la nueva luminaria.

Las nuevas farolas de los Cantones

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