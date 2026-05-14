Don Dinero Loterías y Apuestas del Estado

El sorteo de La Lotería Nacional de este jueves 14 de mayo ha dejado uno de sus premios en la ciudad de A Coruña, en concreto el segundo, ha recaído en esta ocasión en el boleto 38.810, que ha sido agraciado con la cantidad de 60.000 euros a la serie, 6.000 euros al décimo .

El boleto fue despachado en Don Dinero en la administración 30 ubicada en la avenida de Monelos 143.

Dicho número también fue vendido en otros cuatro puntos de la geografía, en las localidades de: La Pola de Gordón (León), Redován (Alicante), Logroño (La Rioja) y en Madrid.

El primer premio ha correspondido al número 14239 que ha ido a parar a las provincias de Asturias y Las Palmas, otorgando 30.000 euros al décimo y 300.000 euros a la serie.

Los reintegros corresponde al 9, 2 y 1