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A Coruña

La Lotería Nacional deja un segundo premio en A Coruña 

Redacción
14/05/2026 23:21
administración numero 30 de AVDA. DE MONELOS, 143
Don Dinero 
Loterías y Apuestas del Estado
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El sorteo de La Lotería Nacional de este jueves 14 de mayo ha dejado uno de sus premios en la ciudad de A Coruña, en concreto el segundo, ha recaído en esta ocasión en el boleto 38.810, que  ha sido agraciado con la cantidad de 60.000 euros a la serie, 6.000 euros al décimo .

 El boleto fue despachado en Don Dinero en la administración 30 ubicada en la avenida de Monelos 143. 

Dicho número también fue vendido en otros cuatro puntos de la geografía, en las localidades de: La Pola de Gordón (León), Redován (Alicante),  Logroño (La Rioja) y en Madrid.

El primer premio ha correspondido al número 14239 que ha ido a parar a las provincias de Asturias y  Las Palmas, otorgando 30.000 euros al décimo y 300.000 euros a la serie.

 Los reintegros corresponde al  9, 2 y 1 

Despacho Receptor nº 29.870 en Pablo Picasso, 1.

La Primitiva deja cerca de 790.000 euros en A Coruña

Más información
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