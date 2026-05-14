La búsqueda de la mejor tapa de A Coruña se sale del mapa e irá de Corme a Teixeiro

Uno de los finalistas de 2025 realiza su preparación en Mega Patricia G. Fraga

Acostumbran los vecinos de A Coruña a mover los marcos de los barrios, el hasta dónde llegan los dominios de cada uno, en función del arraigo en cuestión hacia el que les vio crecer. Sin embargo, la hostelería, uno de los grandes motores de la ciudad, ha conseguido que un concurso de tapas elimine todo mapa tradicional y fronteras al uso en su búsqueda de la tapa coruñesa de toda la vida. Porque ese fue el objetivo con el que nació en el año 2023 la ruta CTV, que ha triunfado tanto que ni los propios organizadores han conseguido frenar el bum. La cuarta edición, que comienza hoy mismo, contará con 251 propuestas diferentes, desde la Costa da Morte a las comarcas de Melide y Betanzos, pasando por Compostela. Una competición koruña que, en realidad, se desarrolla de forma provincial entre hoy y el próximo día 24.

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Para Héctor Cañete, que compitan dos locales de Teixeiro, uno de Corme y otro de Ponteceso, por ejemplo, es la mejor señal de que algo está haciendo bien la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería que él preside, precisamente de manera provincial. “Es una maravilla tener el campeonato más grande de toda España”, dice. “Estamos en cifras altísimas y va a ser muy difícil superar la edición de este año. Esto moviliza a la hostelería, y la gastronomía es un reclamo turístico de por sí. Hará que mucha gente que tenía pensado quedarse en casa baje a probar unas tapas”, añade.

Claves

Una de las claves del éxito de la ruta CTV, que los organizadores reivindican como paradigma y reclamo de cara a una futura integración del Picadillo, pasa por la sencillez de la propuesta: una creación específica, representativa, con producto de proximidad y que maride con Estrella Galicia y su gama de productos. Básicamente, una tapa clásica que baje bien con una ‘garimba’, que diría un coruñés de toda la vida. Un hábito tan mecanizado y en el que no se había reparado antes para competir. Hoy, mañana y pasado tendrá lugar la primera criba, ya que el lunes será la semifinal con las opciones mejor valoradas.

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La masiva ruta de tapas, la Escuela de Hostelería Álvaro Cunqueiro y el papel protagonista en las mesas de negociación del ocio nocturno y el debate de las terrazas hacen que, en muchos sentidos, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña viva un momento privilegiado. “Llevamos unos años muy buenos, hemos pasado de 600 a 1.200 socios, y ahora pagan todos”, reconoce el presidente. “Tenemos una buena imagen social, una positiva relación con las instituciones y nos llaman para todo”, agrega Cañete.

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Eso sí, uno de los grandes retos para los candidatos a tapa paradigmática del sabor coruñés será conquistar el paladar del jurado desde la tierra y no desde el mar, ya que en las ediciones anteriores los ganadores apostaron por propuestas atlánticas: la ensaladilla de sardina ahumada que recuerda a San Juan o la vieira, por ejemplo. Y no será por diversidad.